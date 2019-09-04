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  4. 04 Eylül 2019 16:35

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. 21-28 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından adaylar heyecanlı bekleyişini sürdürüyordu. Binlerce adayı yakından ilgilendiren DGS tercih sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
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DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran tarihinde düzenlenen ve daha sonra sonuçları açıklanan sınavda adaylar tercih işlemlerini yaptıktan sonra heyecanla sonuçları bekliyorlardı. Son dakika açıklamasında DGS tercih sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.

İşte yapılan açıklama:

2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.


 
 

DGS yerleştirme
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