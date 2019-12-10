Dilipak'tan hükümete ''Bu gençler dindar olsa ne olur?''

Eğitim sistemini ve hükümeti eleştiren Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "YKS'de 15 bin öğrenci yarım net yapamamış, bunlar dindar olsa ne olur?" diyerek tepki gösterdi.

Dilipak, eğitim sisteminin yap-boza dönüştürüldüğü söyleyerek hükümete eleştirilerde bulundu.

Bugünkü köşe yazısında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını değerlendiren Dilipak, "YKS’ye 628 bin 796 aday baraj altında kalmış, 15 bin öğrenci ise yarım net dahi yapamamış. Bu gençler dindar olsa ne yazar" ifadelerini kullandı.

Başarılı olan öğrencilerin de bu şartlar altında ülkede durmayarak yurt dışına gideceklerini belirten Dilipak, şöyle devam etti:

"EĞİTİM MİLLİ FALAN DEĞİL"

“Eğitim yap-boz tahtasına döndürüldü. ‘Millî’ filan da değil. Hani “başarı”dan filan da söz etmiyorum. Eğitim siyasi iktidarların elinde ‘toplum mühendisliği’ne dönüşüyor. Sürekli değişen, hiçbir sabitesi olmayan, resmi ideoloji, resmi din, resmi ahlak misyonerliğinin yapıldığı, tutarsız bir eğitim modelinin kobaylarına dönüştürülüyor gençler.. Adı ‘Milli’ olan bu eğitim, ‘Milli’ olan ne varsa onlara kapısını kapatmış durumda."

'MİLYONLARCA İŞSİZ GENÇLE ORTADA KALABİLİRİZ'

"Bir an evvel çözüm bulunmazsa, halimiz yaman! 2025 Dijital devriminde Avatar’ların, Humanoid’lerin, Siborg’ların, Genomik’lerin dünyasında milyonlarca işsiz genç adamla orta yerde kalabiliriz. Ondan sonrasını da kimse tahmin edemez."