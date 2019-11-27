Diyanet İşleri şimdi de öğretmen atayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, sayısı yarım milyona ulaşan ataması yapılmayan öğretmenlerle ilgili sessizliğini sürdürürken Diyanet, öğretmen alımı yapacağını açıkladı. Kurum, 60 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenin taşra teşkilatlarında görevlendirileceğini bildirdi.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre hastanelerden öğrenci yurtlarına, cezaevlerinden çocuk koruma evlerine kadar toplumsal yaşamın hemen her alanında söz sahibi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu kurumlarında, “Manevi Danışman” adı altında görevlendireceği isimleri öğretmenler arasından seçmeye karar verdi. Diyanet’in taşra teşkilatı için 2018 ve 2019 yılında düzenlenen KPSS’den en az 70 puan alan öğretmenler arasından 60 kişinin görevlendirileceği bildirildi.

180 ADAY SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK

Dev bütçesi ile birçok bakanlığı geriden bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı” için 60 kişilik kadro açtı. Başkanlığın taşra teşkilatları için açılan kadro ilanına başvuru için üniversitelerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olmak şartı koşuldu. KPSS’den en az 70 puan isteyen Diyanet, 180 adayın sözlü sınava çağırılacağını ifade etti.

MÜLAKAT SİSTEMİ OLACAK

Diyanet kadrolarına atanacak öğretmenler, Ankara’da sözlü sınava alınacak. Sözlü sınavda, adayların mezun olduğu lisans programıyla ilgili bilgileri ölçülecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Kayırmacılığa yol açıyor” tepkisine karşın öğretmen alımlarında uyguladığı mülakat sisteminin bir benzeri de Diyanet İşleri Başkanlığı’nca uygulanacak. Diyanet’te çalışmak isteyen öğretmenlerin genel kültürü de sözlü sınav ile “ölçülecek”. Sözlü sınavda adayların, “İfade yeteneği ve muhakeme gücü” açısından değerlendirileceği bildirildi.