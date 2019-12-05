Doğa Koleji önünde mağdur velilerden eylem

Topkapı Doğa Koleji’nde üç aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyen öğretmenler seslerini duyurmak için dün ders bıraktı. Veliler ise yönetimin açıklama yapmamasına eylemle yanıt verdi.

Yönetimden açıklama talep eden veliler İstanbul Ataşehir'deki Genel Müdürlük binasında toplandı, "İşadamlarına değil, eğitime sahip çıkılsın" diyerek girişteki turnikeleri aştı.

İstanbul'da Doğa Koleji'nin merkezinin önünde eylem yapan veliler yönetime tepkilerini dile getirdi. Sorunlarına çözüm bulunmasını isteyen veliler Milli Eğitim'e de seslendi. Veliler yöneticilerin yanlarına gelmesini istedi.

BAKANLIK GEREKEN TEDBİRLERİ ALMALI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğa koleji okullarındaki ekonomik sıkıntılar ve kurumun satışı ile ilgili aylardır süren belirsizlik ne yazıkki devam ediyor.

Okulun sahibi, aylardır maaşlarını alamadan hayat mücadelesi veren öğretmenler ile diğer çalışanların ve çocuklarını bu eğitim kurumunda okutan biz velilerin seslerine kulaklarını tıkamış durumda.

Özel okullar Milli Eğitim Bakanlığımızca yürütülen yönetmelik ve bu yönetmelik hükümleri ile yönetilmek zorundadır. Dolayısıyla kurumun içinde bulunduğu ve aylar süren finansal sıkıntılar sebebiyle eğitim öğretimde yaşanan aksaklıkları giderebilmek için bakanlıktan gerekli tedbirleri almasını beklemekteyiz.