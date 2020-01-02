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  4. 02 Ocak 2020 14:09

Doğa Koleji süreci hikayesine döndü

Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devredileceği haberinin kesinleşmesinin ardından mağdur öğretmenler ve çalışanlar maaşlarının ödenmesini bekliyor.

Doğa Koleji süreci hikayesine döndü
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Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devredileceği haberinin kesinleşmesinin ardından mağdur öğretmenler ve çalışanlar maaşlarının ödenmesini bekliyor.

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, bugünkü köşe yazısında "Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devir işlemlerinde henüz son imzalar atılmadığı için kim elini cebine atacak, bilemediler! İTÜ Vakfı, “İmzalar atılsın öyle ödeyeyim”, Metal Yapı Konut, “Bankalar bize kredi açsın, ödeyelim. Borcu İTÜ Vakfı üstlensin”, kreditör bankalar “Kasa çalışmaz” diyor" ifadelerini kullandı.

 

Serpil Yılmaz'ın yazısının tamamı için...

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