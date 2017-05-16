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  4. 16 Mayıs 2017 14:07

Doktora burslarına zam geldi !

YÖK Başkanı Yekta Saraç, doktora bursu ödeme miktarının aylık bin 800 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Doktora burslarına zam geldi !
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YÖK Başkanı Yekta Saraç, bu yılın eylül ayından itibaren YÖK doktora bursu kapsamında öğrencilere ödenecek burs miktarının aylık bin 800 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni YÖK olarak ülkenin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için 100 tematik alanda 2 bin kişiye "100/2000 YÖK doktora bursu" verildiğini hatırlattı. Saraç, şunları kaydetti:

"Bu yılın eylül ayından itibaren YÖK doktora bursu kapsamında eğitim alacak bursiyer öğrencilere ödenecek burs miktarı aylık bin 800 liraya çıkarıldı. Öğrencilerimiz adına çok mutluyuz. Ülkemizde her bin kişiye bir doktoralı insan hedefimiz için çalışmalarımız hızla devam ediyor."

AA

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