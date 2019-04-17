e-YDS 2019/3 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı

e-YDS 2019/3 ingilizce sınava giriş belgeleri açıklandı. 20 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/3 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden 17 Nisan 2019 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

20 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/3 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR



Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunlu. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalı. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacak. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecek.



Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.