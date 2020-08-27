Eğitim-Sen: İki günde 80 okulda vaka görüldü

Eğitim-Sen Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada dün 34, bugün de 46 olmak üzere toplam 80 okulda eğitimcilere COVID-19 tanısı konulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada öğretmenlerin mesleki çalışmalar için okullara gelmesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ve okulların yüz yüze eğitim için ne kadar hazırlıksız olduğunu ortaya çıktığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada MEB’in salgına karşı etkili ve uygulanabilir bir stratejiye sahip olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

* MEB, Okullarda alınması gereken önlemler ve bunların sürekliliğinin sağlanmasına dair ayrıntılı bir planlamaya da sahip değil. Daha da önemlisi, okulların açılabilmesi için gerekli ve zorunlu olan ‘ek bütçe ve ek atama' gündemlerinde dahi yok. Bu koşullarda okullarda bulunmanın yarattığı sağlık riskleri ile baş etmek tek tek eğitim emekçilerine ve öğrencilere bırakılmış durumda.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAMALI

Eğitim-Sen'in bir an önce yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini düşündüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça öğrencilerin eğitimin dışına çıkma oranı artmaktadır. Okula yeni başlayan öğrencilerin, okuma yazma, öz bakım gibi temel becerileri edinmeleri için de yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması gerektiğinin altının çizilmesi gerekmektedir.

* Ayrıca okul öğrencilerin istismar ve şiddetten korunması için en önemli kamusal denetim araçlarından biridir. Burada yazmadığımız pek çok nedeni de dikkate aldığımızda yüz yüze eğitimin çocuğun üstün yararı için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.

EĞİTİM İLE SAĞLIK DENGESİ İYİ KURULMALI



Öğrencilerin üstün yararı, eğitim hakkı ve öğrencilerle birlikte eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığı arasındaki denge ve ilişkinin çok dikkatli oluşturulması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Eğitim hakkı ve sağlık hakkını birini diğerinin önüne geçirerek değil birlikte değerlendirmek gerekir. ‘Okulları ne olursa olsun açalım' yaklaşımı da ‘Aşı bulunana dek okullar açılmasın' yaklaşımı da bu anlamda kabul edilebilir değildir.

* Gerekli önlemler alınarak, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde okulların açılmasını hedeflemek gerekmektedir. Ancak, MEB'in ve siyasi iktidarın bu konuda yeterli hazırlık içerisinde olmadığını, doğru ve geçerli bir stratejiye sahip olmadığını bir kez daha belirtelim.

İŞTE O OKULLAR

Eğitim-Sen pek çok ilden karantina ve tanı konulan eğitim emekçileri ile ilgili bilgiler geldiğini belirterek Eğitim Sen Genel Merkezi’ ne ulaşan okulları şöyle sıraladı:

26 Ağustos 2020

1. Adana Çukurova Necip Fazıl Kısakürek İ.O

2. Adana Sarıçam Erdoğan Şahinoğlu O.O.

3. Afyon Bolvadin Fen L.

4. Amasya Merzifon Gazi O.O.

5. Amasya Merkez Cumhuriyet O.O.

6. Amasya Merzifon Mehmet Akif Ersoy TOKİ O.O.

7. Ankara Çankaya Kirami Refia Alemdaroğlu A.L.

8. Ankara Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım O.O.

9. Ankara Keçiören Pursaklar İMKB MTAL

10. Ankara Mamak Şehit Nuri Pamir AİHL

11. Ankara Sincan Selahattin Akbilek Anadolu L.

12. Bitlis Merkez MTAL

13. Diyarbakır Ergani Şehit jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfü Gün MTAL

14. Diyarbakır Kayapınar Nazime Tatlıcı İ.O.

15. Diyarbakır Kayapınar Piri Reis O.O.

16. Elazığ Merkez Hazar Anadolu L.

17. Eskişehir Odunpazarı İsmetpaşa O.O

18. Eskişehir Sarıcakaya İlçe MEM

19. İstanbul Beyoğlu Fındıklı Lisesi

20. İstanbul Kadıköy Erenköy Zihnipasa İ.O.

21. İstanbul Kartal Yıldız İşçimenler İ.O.

22. İstanbul Kurtköy Melek Aknil ÇPAL

23. İstanbul Küçükçekmece TOKİ Avrupa Konutları O.O.

24. İstanbul Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul A. L.

25. İstanbul Ümraniye Cumhuriyet MTAL

26. İzmir Buca Meşkure Çamlı O.O.

27. Karabük Merkez Kartaltepe İ.O/O.O.

28. Karabük Merkez Cevizkent Bahaddin Gazi İ.O/O.O.

29. Karabük Safranbolu Kanuni Ortaokulu

30. Karabük Safranbolu Ünsal Tülbentçi İ.O/ O.O

31. Karabük Safranbolu Cemil Meriç KML

32. Kars Merkez Alparslan Anadolu Lisesi

33. Kars Merkez Ziya Gökalp O.O.

34. Kocaeli Gebze Arif Nihat Asya O.O.

35. Kocaeli Körfez MTAL

36. Kütahya Merkez Cumhuriyet O.O.

37. Kütahya Tavşanlı Erkek AİHL

38. Mardin Artuklu Selahaddin Eyyübi O.O.

39. Muğla Marmaris Şehit Ahmet Benler İ.O.

40. Niğde Bor Cumhuriyet İO

41. Niğde Bor Ramazan Konuş Fen L.

42. Niğde Bor Hacı Ali Sebat Çorum İ.O.

43. Ordu Perşembe Atatürk Ortaokulu

44. Sinop Merkez Mehmet Akif O.O.

45. Trabzon Yomra Fen L.

46. Van İpekyolu Hüsrev Paşa İ.O/O.O.

27 Ağustos 2020

47. Adana Seyhan İstiklal O.O.

48. Adana Seyhan Yıldırım Beyazıt O.O.

49. Adana Yüreğir Emine Özgürel İ.O.O.

50. Adana Seyhan Orhan Gazi O.O.

51. Ankara Bağlum Özkent Akbilek O.O.

52. Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL

53. Antalya Konyaaltı Akdeniz A. L.

54. Aydın Didim Valiler İlkokulu

55. Balıkesir Bandırma Esnaf Sanatkârlar O.O.

56. Balıkesir Bandırma Korgeneral Evren Akoğlu O. O.

57. Burdur Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu

58. Bursa Karacabey MTAL

59. Bursa Karacabey İMKB MTAL

60. Çorum Merkez Sakarya İlkokulu

61. Çorum Merkez Dumlupınar İlkokulu

62. Çorum Mecitözü İlçe MEM

63. Denizli Hacı Ahmet Paralı İlkokulu

64. Diyarbakır Ergani Çayönü O.O.

65. Diyarbakır Dîcle 15 Temmuz O.O.

66. Edirne Keşan Keşan Lisesi

67. Gaziantep Kızılhisar MTAL

68. İstanbul Avcılar Gümüşpala MTAL

69. İstanbul Bahçelievler Eşref Bitlis O.O.

70. İzmir Bornova Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi

71. İzmir Bornova Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesi

72. İzmir Karabağlar Tahir MERZECİ OO

73. İzmir Buca Buca A.L.

74. Niğde Bor Atatürk A.L.

75. Mersin Tarsus Kelahmet İlkokulu

76. Mersin Tarsus Turgut İçgören O.O.

77. Mersin Çavuşlu O.O.

78. Mersin Zeki Koyuncuoğlu İ.O/O.O

79. Rize Merkez İmam Hatip O.O.

80. Yalova Altınova İmam Hatip O.O.