Eğitimde Farkla Tanışma Zamanı SARES Sistemi

Öğrencilerini bireysel olarak izleyen ve aileleri düzenli olarak bilgilendiren ve aktif olarak sürece katan; çağdaş, özgün ve yaratıcı SARES eğitim sistemi tamamen Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki kıymetli akademisyenlerle hazırlanan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bu yaklaşım öğrenme konusuyla ilişkili problem çözme, kritik düşünme ve öğrencilerin etkin katılımı üzerine temellendirilmiş, özellikle ders programları içeriklerinin zenginleştirilip derinleştirilmesiyle şekillendirilmiştir. Kendi öğrenmesinden sorumlu olan öğrenci bilginin doğal alıcısı, yorumlayıcısı ve inşa edeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

SARES eğitim sistemi sayesinde öğrenciler, bilgiyi demokratik bir ortamda kendileri yapılandırıyor. Bilgi edinmede aktif rol oynayan öğrenciler bilgiyi kalıcı olarak öğreniyor. Bunun yanı sıra MEÇ Saati uygulamasıyla öğrenciler, aklındaki tüm soruların cevaplarına ulaşma yollarını adım adım yaşayarak öğreniyorlar. Eğitsel anlamda çok sayıda yararı olan bu süreçte merak ettikleri konuları araştıran öğrenciler,yaptıkları sunumlarla hem bir grup önünde kendilerini ifade ediyor hem de bilgi ve düşünme süreçlerini geliştiriyorlar. Özgüven, akran öğrenmesi, araştırma, bilgiyi yeniden yapılandırma gibi peç çok deneyime akademik olarak da BÜMED MEÇ Okulları adına tescillenen bu zaman dilimiyle ulaşıyorlar. SARES’in en büyük destekçisi olan MEÇ Saati ile alışılmış eğitim profilinin dışında, daha donanımlı bireyler olarak hayata adım atmış oluyorlar.

Boğaziçi Üniversitesi’nden aldığı kültürel ve bilimsel mirasla, eğitim dünyasına yenilikçi bakış açısı getirerek özgür ve özgün düşünebilen, çözüm üretebilen,dünyanın her yerinde her koşulda farklılığını ve başarısını ortaya koyabilecek çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen MEÇ Okulları, fikirler üreten, analitik düşünebilen ve dünyaya değer katan bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

EĞİTİMİN HER AŞAMASINDA AİLE DE VAR

Öğrencilere, farklılıklara saygılı, din, dil, ırk ayrımı yapmadan hoşgörü içinde yaşamak gerektiğinin bilincini aşılıyor. Çocuk gelişiminde ailenin büyük bir rolü olduğuna inanıyor ve eğitimin her basamağına aileyi de dâhil ediyor.

İSTANBUL'DA 3 MERKEZDE EĞİTİM VERİYOR

2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde Arnavutköy yerleşkesinde eğitim hayatına adım atan BÜMED MEÇ Okulları, 1 yıl sonra Moda yerleşkesiyle Anadolu yakasına yeni bir soluk getirdi. 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde İstinye yerleşkesiyle büyümeye devam etti. 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde Arnavutköy yerleşkesi anaokul, Moda yerleşkesi anaokul ve ilkokul, İstinye yerleşkesi ilkokul ve ortaokul olarak eğitim vermektedir.