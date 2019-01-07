Eğitime kar engeli ! 24 ilde okullar tatil edildi

Türkiye’nin bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.

KASTAMONU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülke geneline yaptığı kar yağışı duyurusunun ardından Kastamonu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’da merkez dahil 13 ilçede okullar tatil edildi.

Kastamonu Valiliği, kent merkezinde kar yağışının etkili olmasından dolayı 7 Ocak 2019 Pazartesi günü 13 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı. Kastamonu Belediyesine bağlı ekiplerde caddelerde kar temizleme çalışmalarına devam etti.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, şuana kadar Kastamonu’da il merkezi, Araç, Ağlı, Devrekani, Azdavay, İhsangazi, Küre, Bozkurt, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde 7 Ocak Pazartesi günü tüm okullar, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde de sadece taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

KONYA

Konya'nın 5 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir, Hüyük, Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. İlçe Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçe genelinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, Halk Eğitim Kursları ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler için 7 Ocak 2019 Pazartesi günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı nedeniyle bugün 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

ÇANKIRI

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Çankırı'da yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiledi. Çankırı Valiliği, hava koşulları nedeniyle herhangi bir olumsuz yaşanmaması amacıyla kentte merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Valilik'ten yapılan açıklamada ayrıca "Aynı ilçelerimizde hamile ve engelli kamu personeli de bir (1) gün idari izinli sayılmıştır" denildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel,anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 7 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.

ÇORUM

Çorum'da kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Olumsuz hava şartları yüzünden bugün kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Daha önce Sungurlu, İskilip, Laçin, Kargı, Uğurludağ, Dodurga, Osmancık, Boğazkale ve Oğuzlar ilçelerinde okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

BOLU

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde bugün eğitime bir gün ara verildi.

Bolu'da gün boyu etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter hesabından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Vali Ümit'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteorolojik verilere göre günboyu süren yoğun karyağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 7 Ocak 2019 Pazartesi günü Bolu genelinde ilk-ortaöğretim ve liselerde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

Ayrıca, Pazartesi günü engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin verildi.

UŞAK

Uşak’ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Uşak genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle Uşak Valiliği, il genelinde (bugün) 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Ayrıca eş zamanlı hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelini de bir gün idari izinli sayacak.

Öte yandan yetkililer kar yağışının ara ara sabah saatlerine kadar süreceğini belirtirken, sabahın ilk ışıklarıyla buzlanma ve don olayının yaşanmasının muhtemel olduğunu belirtti. Bu bağlamda sürücülerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması istenildi.

BİNGÖL

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde taşımalı eğitime, 4 ilçede ise tüm okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Valilik açıklamasında, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz ile merkeze bağlı köy okullarımız ve taşıma merkezi okullarımızda, ayrıca Adaklı, Kıği, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 07.01.2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

KARABÜK

Karabük’ün Safranbolu, Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:

‘’Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık İlçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır. Karabük merkez ve köyleri ile diğer ilçelerimizdeki kar yağışı takip edilmektedir.’’

KIRŞEHİR

Kırşehir'in 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kırşehir'in Akçakent, Akpınar ve Kaman ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi.

BİTLİS

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve bugün devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 7 Ocak 2019 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Tatvan merkez ve bağlı köylerde, 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

ISPARTA

Isparta kent merkezinde ve Gelendost ilçesinde taşımalı eğitime, Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, kar yağışı nedeniyle köylerden kent merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve engellilere eğitim verilen özel kurumlarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini açıkladı.

Gelendost ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle engelli öğrenciler için eğitime bugün ara verildiği belirtilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi. Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise eğitim ve öğretime bugün ara verildiği açıklandı.

ELAZIĞ

Elazığ'ın Palu ve Karakoçan ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime pazartesi günü için ara verildi.

Palu Kaymakamlığından yapılan açıklamada;"İlçemiz Gemtepe, Atik, Büyükçaltı, Küçükçaltı, Kırkbulak, Güllüce, Tarhana, Yarımtepe, Karataş, Bozçanak,Kayaönü, Yaylacık, köy yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğundan, bu köylerimizden taşımalı eğitim kapsamında okula gelen öğrencilerimiz için 07.01.2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime birgün ara verilmesine karar verilmiştir"denildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında ise,"Karakoçan ve Palu ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı taşıma merkezi okullarımızda 07.01.2019 günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AMASYA

Amasya'da, 2 ilçede okulların tamamı, 1 ilçede ise taşımalı eğitim bugün tatil edildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

SİVAS

Sivas’ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Sivas Meteoroloji Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik verilere göre Pazartesi günü kar yağışı, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiğinden taşımalı eğitimin aksayacağı ön görülerek, taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “il merkezi ve köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecede ki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 7 Ocak 2019 Pazartesi günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verildi” dendi.

ORDU

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 4 ilçenin tamamında, 2 ilçenin de bazı mahallelerindeki okullarında eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşanmaması için Aybastı, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe ilçelerimizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi İlkokulu ve Ortaokulunda, İkizce ilçemizin Yoğunoluk Mahallesi’ndeki Şehit Cezmi Sekmen İlkokulu, Yoğunoluk Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yoğunoluk Çok programlı Anadolu Lisesi'nde 7 Ocak Pazartesi günü bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

YOZGAT

Yozgat’ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle bugün il merkezi başta olmak üzere Çayıralan ve Kadışehri ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı yer aldı.

NEVŞEHİR

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Derinkuyu ilçe genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelinde okullar tatil edildi” denildi.

KARAMAN

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İlçede gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimi bulurken, yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlık, okulların bugün geçerli olmak üzere tatil edilmesine karar verdi.

TOKAT

Kar yağışı dolayısıyla Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki belde ve köy okulları tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçeye bağlı belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitim-öğretime devam edileceği kaydedildi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile Muş’a bağlı tüm İlçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine Muş Valiliğince karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

HAKKARİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın,örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Biga ve Ayvacık ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı artırdı. İlçelerin yüksek kesimlerindeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri de vatandaşları bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BAŞKENTTE EĞİTİME DEVAM



Başkentteki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi.

Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.

"Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.





