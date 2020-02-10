Eğitime kar engeli ! 32 ilde okullar tatil edildi !

Kar yağışı tüm yurdu etkisini alırken tatil haberleri peş peşe geldi.



Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı bazı illerde okulların tatil edilmesine neden oldu.

Şu ana kadar olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi. Öte yandan kar ve soğuk havanın etkisini artırdığı kentlerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor.

BİNGÖL

Bingöl'de kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Solhan ve Karlıova ilçelerimizde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapan okullarda 11 Şubat günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

KAYSERİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden yapılan saçıklamaya göre Kayseri'nin Bünyan, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi.

ERZURUM

Erzurum'da, merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ile birlikte 14 ilçede okullar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları; soğuk ve buzlanma nedeniyle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Şenkaya,Narman, Hınıs ve Karaçoban'da tüm okullar ‪11 Şubat 2020 Salı günü tatil edilmiştir" denildi.

Valilik, diğer ilçelerde ise taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilerin de bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Erzurum'da kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

MUŞ

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada Muş il ve ilçe merkezleri hariç okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat 2020 Salı günü Muş İl merkezine bağlı köylerde (il merkezi hariç), Bulanık İlçesine bağlı köylerde (Bulanık merkez hariç), Malazgirt İlçesine bağlı köylerde (Malazgirt merkez hariç), Varto İlçe Merkezi ve bağlı köylerde, Korkut İlçesi taşımalı eğitim yapan köylerde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca bahse konu ilçe ve köylerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Şubat 2020 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.’’

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların 10 Şubat'tan itibaren itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Görele ilçesinde ise 2 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle oldu: "Yoğun kar yağışı ve devamında oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2020 günü Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullar ile 17 ilçede bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce kar yağışı nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği ancak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda eğitime ara verilen İnebolu ilçesiyle, taşımalı eğitim yapan okulların tatil edildiği Taşköprü ilçesinde de bütün okullara bugün ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan kent merkezinde hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Azdavay, Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

ARTVİN

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

DÜZCE

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği göz önünde bulundurularak, 10 Şubat Pazartesi günü, merkez ilçe ve tüm ilçelerimizdeki okul öncesi, ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

BOLU

Bolu'da, yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle okullar, yarın tatil edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Kent genelinde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı bugün sona erdi. Kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okullar, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı tatille ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Ümit, "Meteorolojik verilere göre yüksek kesimlerde kar yağışı ve il genelinde aşırı buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar sebebiyle öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı gözönünde bulundurularak 11 Şubat Salı günü Bolu genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca aynı gerekçelerle engelli ve hamile kamu çalışanları da 11 Şubat günü idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

HAKKARİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın izinli sayılacağı ifade edildi.

SAMSUN

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçesinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Samsun genelinde engelli ve hamile kamu personelinin de yarın için idari izinli sayılacağı belirtildi.

BARTIN

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Kürtün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçe genelinde tüm okulların ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle 10 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

SİİRT

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Siirt il merkezi ve merkeze bağlı köylerimizde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve etkili olan soğuklar nedeniyle 11 Şubat 2020 Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacaklardır."

SİVAS

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gece ve yarın gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

KARS

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz taarfından yapılan açıklamada kars il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle: "İlimizdeki olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okullarımız 10 Şubat 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

NEVŞEHİR

Nevşehir'de geçtiğimiz gün yağan yoğun kar yağışı ile birlikte aşırı soğuklar ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, 10.02.2020 pazartesi günü oluşacak kuvvetli buzlanma, don olayı ve yoğun sisin ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, Örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Özel eğitim kurslarının, Valiliğimizce 10.02.2020 pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanlar da aynı gün 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurur, bu vesile ile kapalı yolumuz bulunmamakla birlikte yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın tedbirli davranmalarını önemle rica ederiz" denildi.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

BURSA

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yarın için eğitime ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

SİNOP

Sinop'un Boyabat ilçesinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi.

Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede taşımalı eğitim yapan okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

TOKAT

Tokat Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların pazartesi tatil edilmesi kararını aldı.

Tokat il genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Tokat Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarını değerlendiren Tokat Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okulların pazartesi tatil edilmesine karar verdi.

KONYA

Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi. Derebucak ilçesinde de taşımalı sistemle öğrenci taşınan okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Bu ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.

Tatili Niğde Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından duyurdu. Şimşek paylaşımında "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde, ilçe, belde ve bağlı köylerimizde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" dedi.

ERZİNCAN

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu ve olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini söyledi.

Arslantaş, kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü tüm okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

YOZGAT

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri ve Sarıkaya ilçelerinde tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 10 Şubat Pazartesi ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği daha önce bildirilmişti.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullar yarın tatil edildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede soğuk hava ve şiddetli rüzgarın yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

AĞRI

Ağrı'nın Hamur ve Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Hamur ve Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalara göre, kar yağışı sonrası köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Şubat Pazartesi ara verildiği kaydedildi.

AMASYA

Amasya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, sosyal medya hesabından, "İlimiz Genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat 2020 (Pazartesi) günü İlimiz merkezi ve ilçelerimizde eğitime bir gün ara verilmiştir." diye açıklama yaptı.

VALİ: KAR YAĞIŞININ TADINI ÇIKARIN

Vali Varol, mesajın sonunda; "Sevgili öğrenciler, hastalanmamaya dikkat ederek, kar yağışının tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi.

ÇANKIRI

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Bayramören, Yapraklı, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 5 ilçede eğitime 'soğuk' engeli

Kahramanmaraş'ta soğuk hava nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yaklaşık bir haftadır soğuk havanın etkisi altında olan Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın devam etmesi nedeniyle 5 ilçenin kaymakamlıkları okulları yarın tatil etti.

Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre kentteki soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürecek.