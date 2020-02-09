Eğitime kar engeli ! İki ilimizde okullar tatil edildi...

Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde 2 gün tatil edildi.

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır."

VAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitme 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde oldu;

Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi(yarın) günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir.