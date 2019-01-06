Eğitime kar engeli ! İşte okulların tatil edildiği illerimiz

Türkiye’nin bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Kastamonu

Kastamonu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ocak Pazartesi günü merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Samsun

Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü ilçesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede 7 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

Konya

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Çorum

Çorum'da kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime bir süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların 7 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Başkentte eğitime devam

Başkentteki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi.

Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.

"Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.





