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  4. 02 Ocak 2019 21:59

Eğitime kar engeli ! O illerimizde okullar tatil edildi

Malatya ve Adana'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Eğitime kar engeli ! O illerimizde okullar tatil edildi
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Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verilirken, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

ADANA

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi.

Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için bir günlük izin verildiğini bildirdi.

Öte yandan ilçede devam eden yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

MALATYA

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirtti. 

Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

AA

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