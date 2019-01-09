Eğitime kar engeli ! O illerimizde okullar tatil edildi

Ülke genelinde geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini sürdürmeye devam eden yoğun kar yağışının ardından, bazı illerde eğitime kar engeli geldi. Olumsuz hava şartları ve ulaşım engeli sebebiyle Bingöl, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Van'ın Çatak ve Çaldıran ilçesi ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Tüm Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve ulaşım engeli sebebiyle bazı il ve ilçelerde okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Bingöl, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Van'ın Çatak ve Çaldıran ilçesi ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

BİNGÖL

Bingöl'de, aşırı buzlanma ve kar nedeniyle merkez ve 6 ilçede eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Genç ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yarın tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı.

ADIYAMAN - SİNCİK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine, köylerde kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini, çok sayıda köy yolu kapandığı için ulaşımın sağlanmadığından dolayı birkaç günden beri devam eden okul tatilini bir gün daha uzattıklarını belirtti.

VAN - ÇATAK - ÇALDIRAN

Van’ın Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

BİTLİS - TATVAN

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 günü Tatvan merkez ve bağlı köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.