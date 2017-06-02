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  4. 02 Haziran 2017 10:33

Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç üniversiteye rektör ataması yaptı.

Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine üç üniversiteye rektör atadı.

Buna göre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Erhan Güzel atandı.

İstanbul Kültür Üniversitesi , İstanbul Bilim Üniversitesi , ürk Hava Kurumu Üniversitesi