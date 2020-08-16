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  4. 16 Ağustos 2020 16:35

Erdoğan'ın önünde bekleyen dosyalar dağ oldu

Kulislerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekleyen çok sayıda evrakın olduğu konuşuluyor.

Erdoğan'ın önünde bekleyen dosyalar dağ oldu
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Erdoğan, şeker kotasının belirlenmesinden fındık taban fiyatına, acil kamulaştırma kararlarından okullara kömür dağıtımına, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasından Ayasofya’nın ibadethaneye dönüştürülmesine, kamu kurumlarında binlerce atamadan Meclis’ten çıkan kanunların onaylanmasına kadar her gün onlarca karara imza atıyor. 

Kayıtlara göre yeni sistemde geçen 2 yıl içinde 3 bine yakın Cumhurbaşkanlığı kararı çıktı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kulislerde Cumhurbaşkanlığının da buna yetişemediği söylenirken, “Beştepe’de imzalanacak evrak sayısı iki insan boyunu aştı” deniliyor.

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