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  4. 13 Temmuz 2017 09:10

FETÖ'nün yeni hedefi gençler ! Veliler dikkat !

FETÖ’nün üniversite gençlerinin dil kursu için seçtiği "work and travel" programını acenteler üzerinden kullandığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün yeni hedefi gençler ! Veliler dikkat !
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken örgütün work and travel programı üzerinden insan ve finans kaynağı sağlamaya devam ettiği ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Beyül Alakent'in haberine göre özellikle yaz aylarında gençlerin yabancı dil öğrenmek için tercih ettiği programın örgütün yurtdışında insan kaynağı sağlamak amacıyla kullanıldığı bildirildi. Gelen ihbarlar üzerine Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği inceleme başlattı.

Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 'Gizli' ibaresiyle üniversitelere gönderilen rapora göre, work and travel programıyla ülkeye gelen kişilerin FETÖ'nün ağına düşürüldüğü belirlendi. Türkiye'den her yıl 5 bin kişinin katıldığı programla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Seattle ile Pordland'daki 2 firmayı yetkilendiriyor. Rapora göre bu iki firmanın FETÖ ile herhangi bir bağı bulunmuyor. Bu iki firma programla ilgili vizelerin dağıtımını Türkiye'deki acentelerin işbirliğinde yürütüyor.

Raporda, bu firmaların Türkiye'de çalıştığı acentelerin FETÖ ile bağlantılı olduğu tespitine yer verildi.

Sabah

work and travel , pdy , fetö