Galatasaray Lisesi'ne Fenerbahçeli müdür krizi

Galatasaray, rakip takım taraftarı olan birinin Galatasaray Lisesi’ne Fenerbahçeli Prof. Dr. Vahdettin Engin’in müdür olarak atanmasına tepki gösterdi. Lise müdürünün yönetim kurulunun üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, karardan vazgeçilmesi istendi.

Galatasaray Lisesi’ne yapılan müdür atamasından sonra Galatasaray’dan yazılı açıklama geldi. Yeni müdürün başka bir takım taraftarı olduğu belirtilen açıklamada, “Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır” denildi.

Lise müdürünün kulüp yönetiminde yer aldığı hatırlatılan açıklamada, “Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.