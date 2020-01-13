Gerçek Hayaller Gerçek Başarıyı Getirir

İstanbul Gelişim Üniversitesinin kurucusu ve mütevelli heyeti başkanı Abdulkadir Gayretli, Türkiye'de öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almalarını sağlıyor. Türkiye'de en fazla uluslararası akredite edilmiş bölümlere sahip İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitimler ile yurt dışı kariyer olanaklarını da mezunlarına sağlıyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Abdulkadir Gayretli, 1997 yılında hayallerini gerçeğe çevirerek Gökkuşağı Kolejleri'ni kurdu. 2008 yılında Gelişim Meslek Yüksekokulu'nu kuran ve Abdulkadir Gayretli, 2011 yılında ise İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni kurdu.

Bugün İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Yüksekokulları ile öğrencilerinin uluslararası düzeyde eğitim almasını sağlıyor.

Akredite Edilmiş 57 Bölüm

ABET, AQAS, AHPGS ve PEARSON eğitim kuruluşları tarafından akredite alan İstanbul Gelişim Üniversitesi, başarılı öğrencilerine sağladığı kesintisiz burs ile uluslararası eğitim almalarını sağlıyor. Kontenjanlarında burslu öğrencilere yer veren üniversite, %75 burs, %50 burs ve %25 burs olanaklarının yanında, tercih bursu da sağlayarak, maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin, başarılarını burslar ile ödüllendiriyor.

Vefa Borcunu Kaliteli Eğitim İle Ödüyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yapılan projeler ile uluslararası arenalarda yarışan ve ödüller alan üniversitenin öğrencileri, eğitimlerini üst seviyelerde alıyor. Güçlü akademik kadrosu ile uygulamalı derslere yoğunlaşan üniversitenin, ayrıca öğrencilerine takım çalışmalarına göre projeler hazırlatıyor.

Böylelikle öğrenciler sosyal gelişimlerine de büyük katkı alarak, başarılı bir eğitim dönemini geçiriyor. Her yıl artan mezun sayısı ve kariyerinde başarılı olan mezunları ile yoluna emin adımlarla ilerleyen üniversitenin, henüz yeni kurulmasına karşın, Türkiye'nin en önemli üniversiteleri arasında yerini alması, Abdulkadir Gayretli'nin eğitim aşkını, vefa borcunu ve vizyonunu gösteriyor.

İstanbul'daki özel üniversiteler denildiğinde artık ilk akıllara gelen üniversitelerden olması verilen eğitimin kalitesinin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Abdulkadir Gayretli Kimdir?

1965 yılında Konya ilinin Taşkent ilçesinde dünyaya gelen Abdulkadir Gayretli, eğitimine İstanbul'da başladı. Koca Ragıp Paşa İlkokulu ve Mahmut Paşa Ortaokulu'ndaki eğitimlerinin ardından Vefa Lisesini bitirdi. 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Abdulkadir Gayretli, hayalini kurduğu eğitimin düzenini kendi kurumlarında uygulamaya başlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde etmeye başladı. Times Higher Education 2019 Asya Ödülleri'nde, İstanbul Gelişim Üniversitesi "Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi" ile dünyada 7 üniversitenin arasında yerini aldı.