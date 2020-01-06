Gökçek'in "tuz yok" iddiasına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi !

Melih Gökçek, Ankara’da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Twitter hesabından “Gelen son haber. Tuz ihalesini yapmışlar, ama becerememişler…” ifadelerini kullanarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni suçlamıştı. Gökçek’in “tuz yok” iftirası attığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bugün AK Partili belediyelere tuz desteğinde bulunduğu ortaya çıktı.

Gün boyu mesnetsiz iddialarda bulunan Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne son iftirası ise “Gelen son haber. Tuz ihalesini yapmışlar, ama becerememişler” sözleri oldu. Suçlamalara karşın Büyükşehir Belediyesi’nin tüm Ankaralıların sorun yaşamaması için AK Partili bazı belediyelere tuz yardımında bulunduğu da ortaya çıktı.

Büyükşehir yetkilileri yeteri kadar tuz stokları bulunduklarını belirterek, parti ayrımı gözetmeksizin Ankaralıların yoğun kar yağışı yaşanan bu günlerde sorun yaşamamaları için çalışmalarına ve desteklerine devam edeceklerini belirttiler.