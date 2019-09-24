Görevden alınan HDP'li isim Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

İçişleri Bakanlığı’nın kararı sonrası görevden alınan Diyarbakır Belediyesi eski Eş Başkanı HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin oturumuna canlı yayınla katılarak Türkiye’yi şikayet etti. Mızraklı, yaptığı konuşmada BM’nin Türkiye’ye soruşturma açması çağrısı yaptı.

HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı BM’ye yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Sizlere buradan sesleniyorum; gelin bir komisyon kurun, Diyarbakır’a Van’a Mardin’e gidin, halka bir sorun neden seçilmişleri görevden aldılar diye veya bu karardan memnun olup olmadıklarını sorun. Gelin Türkiye’yi gezin, bakın bu ülkede hak, hukuk ve adalet var mı? Evet sizlerin ve bizlerin görevi hakkı, hukuku ve adaleti savunmaktır. Bundan dolayı uluslararası kurumlar olarak demokrasi için, adalet ve hukukun üstünlüğü için elinizi taşın altına koymalısınız. Vicdanınızın sesine kulak verin. Türkiye ne yazık ki bir uçuruma sürüklenmektedir. En temel insan hakları dahi çiğnenmektedir. Anayasa’nın 127. Maddesine göre haklarında görevden uzaklaştırma kararı alınan belediye başkanları ile ilgili bu kararın iki ayda bir yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu da 19 Ekim’e denk gelmektedir. Bu nedenle özellikle BM İnsan Hakları Konseyi’nin Ekim ayında Türkiye’yi ziyaret edecek ve bu süreci gözlemleyecek bir komisyon oluşturmaya çağırıyorum.”

Mızraklı ile birlikte bir HDP’li isim daha Türkiye’yi BM’ye şikayet etti. Geçtiğimiz günlerde yine BM İnsan Hakları Konseyi’nde konuşan, HDP’li Bedia Özgökçe Ertan, seçmen kitlesi için sürekli ‘Kürt halkı’ vurgusu yaparak Birleşmiş Milletler’e soruşturma çağrısı yapmıştı.