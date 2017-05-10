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  4. 10 Mayıs 2017 13:09

Güzel sanatlarda artık yetenek aranmayacak

Güzel Sanatlar Fakülteleri'ne girişte artık yetenek sınavı yapılmayacak mı ?

Güzel sanatlarda artık yetenek aranmayacak
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Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Eğitimi yönetmeliğini yürürlükten kaldırdı. Artık Güzel Sanatlar Fakültelerine alınan öğretmenler, yetenek sınavına tabi tutulmayacak; alan ayırt etmeksizin tüm öğretmenler de, güzel sanatlar fakültelerinde idareci olabilecek.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Güzel Sanatlar Fakültelerine alınan öğretmenler geçmişte yetenek sınavına tabi tutuluyor ve sınav sonucuna göre atanıyordu. Yönetmeliğin kaldırılmasıyla yetenek sınavında başarılı olma kriteri de ortadan kalktı.

Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balık yaptığı açıklamada, “Amaç sanatı yok sayıp yandaş yöneticiler ve kendilerine biat eden öğretmenler atamak” dedi. Balık şunları söyledi:

”Güzel Sanatlar Fakültelerine giren öğretmenler geçmişte resim, piyano gibi alanında bir bölümün yetenek sınavından geçerek atanıyordu ve bu olmazsa olmaz kural idi. Bu şekilde her kesimden, siyasi görüş vs ayırt etmeksizin yetenekli öğretmenler güzel sanatlarda özgün bir şekilde öğretmenlik yapabiliyordu. Ancak yönetmeliğin kaldırılması ile ‘yetenek' kriteri kalkarak, biat eden öğretmen ataması yapılacak. Amaç, sanatı yok sayıp yandaş yöneticiler ve yandaş ve kendilerine biat eden öğretmenler atamak. Sanatı iyice yozlaştırmak için yapıyorlar. Eskiden güzel sanatlar fakültelerinde, Edebiyat, Müzik, Spor gibi sanata dair branşlarda öğretmenler idareci olabiliyordu, ancak bu yönetmeliğin kalkması ile her alandan öğretmen, güzel sanatlara yönetici olabilecek”

 

Sözcü

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