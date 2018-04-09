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  4. 09 Nisan 2018 18:31

Haftanın 3 günü özel araçla alıyorlar

Bir köyde çiftçilikle uğraşan Miyase Süer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa haftanın üç günü özel araçla gidiyor.

Haftanın 3 günü özel araçla alıyorlar
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Sivas merkeze bağlı bir köyde çiftçilikle uğraşan Miyase Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğantarafından  başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılmak için  haftanın üç günü belediyenin tahsis ettiği özel araçla il merkezine getiriliyor.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Eskiboğazkesen köyü Dayıoğlu mezrasında yaşayan 60 yaşındaki çiftçi kadın, okuma yazma seferberliği kapsamında il merkezinde açılan kursa yazıldı. Haftanın üç  günü kursa gelen Süer'in maddi durumunun iyi olmaması üzerine devreye giren Sivas  Belediyesi, tahsis ettiği özel araçla Süer'i, 20 kilometrelik mesafede kursa  getirip götürüyor.

Okuma yazma seferberliğinden televizyon izlerken haberdar olduğunu  aktaran Süer, "Kocama 'ben de okuyacağım' dedim. Kocam da 'sen okuyacaksan ben de  seni okutacağım' dedi. 3 haftadır eşimle birlikle okula gidip geliyoruz. Ona  refakat ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan ve eşinden çok memnunuz. Belediyemiz de  bize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Süer'in eşi Mehmet Süer ise televizyonda çıkan alt yazıları eşinin  sürekli kendisine sorduğunu, bu durumdan sıkıldığı için onu kursa kayıt  ettirdiğini kaydetti.

Aileyi kurs merkezinde ziyaret eden Sivas Belediye Başkan Yardımcısı  Ahmet Özaydın da çiftçilikle uğraşan ve ineğini sağdıktan sonra köyden çıkarak  kursa katılan Süer'in durumundan haberdar olan Belediye Başkanı Sami Aydın'ın  talimatıyla Süer'in ulaşımını sağladıklarını belirtti.

AA

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