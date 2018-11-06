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  4. 06 Kasım 2018 17:07

Harran Üniversitesi rektörülüğüne o isim atandı

Harran Üniversitesi rektörlüğüne velaketen Prof. Dr. Recep Çiğdem'in atandı.

Harran Üniversitesi rektörülüğüne o isim atandı
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HRÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, eski rektör Elektrik Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın görevinden istifa etmesi nedeniyle boşalan rektörlüğe, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), HRÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Çiğdem’i vekaleten atadı.

Eski rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, 1 Kasım’da görevinden istifa ettiğini açıklamış bunun üzerine YÖK ise rektör adaylığı için başvuruların 20 Kasım’a kadar alınacağını duyurmuştu.

AA

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