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  4. 05 Eylül 2018 15:18

Hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak ? YÖK'ten açıklama

YÖK'ten yapılan açıklamada, hukuk fakültesi mezunları için ''meslek icra sınavı''nın getirilmesinde yarar görüldüğü ifade edildi.

Hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak ? YÖK'ten açıklama
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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in, Adli Yıl Açılış Töreni'nde  yaptığı konuşmada, hukuk fakültelerindeki lisans eğitiminin 5 yıl olması  gerektiğine ilişkin ifadelerinin ardından YÖK'ten açıklama yapıldı. "Yükseköğretim Kuruluna, Yargıtay Başkanlığından konuya ilişkin yapılmış resmi bir müracaatın henüz bulunmadığının" belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte Yükseköğretim Kurulu olarak, eğitim öğretim süreleri  de dahil konunun, içinde bulunduğumuz Avrupa Yükseköğretim Alanının çerçevesinde  ele alınmasının doğru olduğunu, ayrıca Yargıtay Başkanlığımızın hassasiyetlerine  de cevap verecek şekilde sisteme yeni girecek olanlar için mezuniyet sonrasında,  Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili paydaşların da içinde bulunduğu bir  süreçle 'meslek icra sınavının' getirilmesinde yarar gördüğümüzü ifade etmek  isteriz."

YARGITAY BAŞKANI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, dün Adli Yıl Açılış Töreni'nde  yaptığı konuşmada, hukuk eğitimindeki yetersizliklerin adli hizmetlerin  kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etmiş, hukuk fakültelerinde lisans  eğitiminin 5 yıl olması, yargı etiği derslerinin de tüm hukuk öğrencilerine  verilmesi gerektiğini dile getirmişti. Bu konuşmanın ardından bazı basın yayın organlarında Cirit'in konuyla  ilgili olarak YÖK'e resmi başvuruda bulunduğu iddia edilmişti.

AA

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