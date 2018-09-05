Hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak ? YÖK'ten açıklama

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in, Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hukuk fakültelerindeki lisans eğitiminin 5 yıl olması gerektiğine ilişkin ifadelerinin ardından YÖK'ten açıklama yapıldı. "Yükseköğretim Kuruluna, Yargıtay Başkanlığından konuya ilişkin yapılmış resmi bir müracaatın henüz bulunmadığının" belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte Yükseköğretim Kurulu olarak, eğitim öğretim süreleri de dahil konunun, içinde bulunduğumuz Avrupa Yükseköğretim Alanının çerçevesinde ele alınmasının doğru olduğunu, ayrıca Yargıtay Başkanlığımızın hassasiyetlerine de cevap verecek şekilde sisteme yeni girecek olanlar için mezuniyet sonrasında, Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili paydaşların da içinde bulunduğu bir süreçle 'meslek icra sınavının' getirilmesinde yarar gördüğümüzü ifade etmek isteriz."

YARGITAY BAŞKANI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, dün Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hukuk eğitimindeki yetersizliklerin adli hizmetlerin kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etmiş, hukuk fakültelerinde lisans eğitiminin 5 yıl olması, yargı etiği derslerinin de tüm hukuk öğrencilerine verilmesi gerektiğini dile getirmişti. Bu konuşmanın ardından bazı basın yayın organlarında Cirit'in konuyla ilgili olarak YÖK'e resmi başvuruda bulunduğu iddia edilmişti.