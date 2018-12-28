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  4. 28 Aralık 2018 09:23

İlahiyat öğrencilerine ücretsiz formasyon

Formasyon eğitiminin ilahiyat fakültelerine ücretsiz verilmesi, öğrencilerin tepkisine yol açtı.

İlahiyat öğrencilerine ücretsiz formasyon
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Öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), ‘yoğun talep’ olduğu gerekçesiyle ilahiyat fakültelerine sağladığı formasyon olanağına tepki gösterdi.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre öğretmen olmak isteyen ilahiyat fakültesi mezunlarına alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı tanıyan YÖK, öğretmenlik için gereken formasyon derslerini 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla ilahiyat fakültelerinin ders programına ekledi. Kararın çıktığı tarihte hâlâ ilahiyat fakültelerinde eğitim gören hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin değişiklikten yararlanması için lisans programlarına formasyon derslerinin eklenmesi önerisi de YÖK tarafından onaylandı.

UYGULAMA EŞİTLİĞE AYKIRI

İlahiyat fakültesi öğrencilerine tanınan ayrıcalık, formasyon için ücret ödemek zorunda olan öğrencilerde rahatsızlık yarattı. Öğretmen olmak umuduyla formasyon dersleri alan ve dönem başı bin lira ücret yatıran Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, ayrımcılığın son bulması için üniversite yönetimine şikayetlerini illetti. Çok sayıda öğrenci, “Uygulama Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı” ifadeleriyle tepkisini dile getirse de üniversite yönetimi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Formasyonun tüm bölümlere ücretsiz verilmesi gerektiğini belirten Çoruh Üniversitesi öğrencisi Ahmet G., “Biz yıllık iki bin lira ödemek zorunda kalıyoruz” dedi. İlahiyat fakültelerine tanınan ayrıcalığın eşitliğe aykırı olduğunu belirten Ahmet G., “Yönetim dilekçelerimizi dikkate almasa da mücadeleye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

 

Birgün

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