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  4. 18 Aralık 2018 11:10

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken ifade

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ege Üniversitesi'nde verdiği Atatürk ve Cumhuriyet adlı konferansta "Panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir" dedi.

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken ifade
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ege Üniversitesi'nde Atatürk ve Cumhuriyet adlı bir konferans verdi. Öğrencilere Türkiye'yi terk etmeme konusunda tavsiyelerde bulunan Ortaylı, "En büyük uzaklık da bir memleketi terk etme durumudur. Çünkü Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette, gençliğin bilfiil burada kalması ve bir şeyler oluşturabilmesi gerekmektedir" dedi.

'Atatürk ve Cumhuriyet' adlı konferansta, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ege Üniversitesi'nde gençlere seslenerek, "Çok zor günlerden geçebiliriz. Cumhuriyetten, Atatürk'ün ve büyüklerimizin bizden beklediğinden, biraz uzakta olduğumuzun farkındayız. Ancak en büyük uzaklık da bir memleketi terk etme durumudur. Panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir. Bunun en acı örneğini komşumuz İran yaşıyor" dedi.

"KİMSEYİ SUÇLAMIYORUZ, İTHAM DA ETMİYORUZ FAKAT..."

Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçü ilkeler çizilen tarih çizgisi değişmeyecektir. Çok zor günlerden geçebiliriz. Cumhuriyetten, Atatürk'ün ve büyüklerimizin bizden beklediğinden biraz uzakta olduğumuzun farkındayız. En büyük uzaklık da bir memleketi terk etme durumudur. Çünkü Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette, gençliğin bilfiil burada kalması ve bir şeyler oluşturabilmesi gerekmektedir. Bunu yapamıyoruz. Kimseyi suçlama durumunda değiliz, kimseyi itham da etmiyoruz. Fakat filli görünüm odur ki manzara çok hoş değildir. Türkiye üniversitelerinde en iyi dereceleri alanlar, okuyanlar gidiyorlar mesela New York'un, Los Angeles'ın otellerinde garson oluyorlar. Burada bir panik söz konusudur, panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir. Bunun acı bir örneğini komşumuz yaşıyor; İran. Hakikaten kültürlü, birçok bakımdan bizden daha mükemmel bir halk, inkılap dedikleri tarihten beri 6,5 milyonu aşkın okumuş evladını gönderdi. Bu çok hazin bir durumdur" diye konuştu.

ilber ortaylı , genç nüfus , öğrenciler
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