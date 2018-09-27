İlk 500'de Türkiye'den sadece 2 üniversite

Üniversite sıralama kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) açıkladığı “2019 Dünya Üniversite Sıralaması”nda Türkiye’den 23 üniversite yer aldı. Doğu Asya üniversitelerinin yükselişinın sürdüğü kurumun direktörü Türk üniversiteleri için akademik özgürlüğün önemine vurgu yaptı.

Singapur’da “Dünya Akademik Zirvesi’nde açıklanan sıralamada Oxford Üniversitesi birinci oldu. Sıralamada, Sabancı Üniversitesi 351-400 bandında geçen yılki yerini korurken, Koç Üniversitesi 401-500 bandına geriledi. Bilkent, Boğaziçi ve Hacettepe üniversiteleri de 501-600 bandında yer aldı.

İTÜ ve ODTÜ 601-800, Anadolu, Atılım, Erciyes, Gebze Teknik ve İstanbul üniversiteleri ise 801-1000 bandında bulunuyor. Akdeniz, Ankara, Bahçeşehir, Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, Marmara, Ondokuz Mayıs, Yeditepe ve TOBB üniversiteleri ile İzmir Teknoloji Enstitüsü ise “1000+” bandında bulunuyor. Kurum’dan yapılan açıklamada, Avrupa’nın sıralamada önemli ve güçlü bir “oyuncu” olduğu belirtilerek, “İlk 30’da 7 Avrupa kurumu var ve ilk 200’ün de neredeyse yarısı Avrupalı. Doğu Asya üniversiteleri bu yıl da yükselişini sürdürüyor” denildi.

Dünyada ilk 10



1- Oxford Üniversitesi 2- Cambridge Üniversitesi 3- Stanford Üniversitesi 4- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 5- California Teknoloji Enstitüsü 6- Harvard Üniversitesi 7- Princeton Üniversitesi 8- Yale Üniversitesi 9- Londra İmperial College 10- Chicago Üniversitesi

İzolasyon engelliyor

THE Küresel Sıralama Editöryal Direktörü Phil Baty, Türk üniversitelerinin sıralamadaki yerini şöyle değerlendirdi: “Türkiye’nin yüksek öğrenim ve araştırma alanında daha büyük küresel görünürlük ve önemli gelişmeler için gerçek bir potansiyeli var. Ancak, bu yıl kurumların büyük bölümü ya yerinde kaldı ya da düşüş gösterdi. 2019 tablosu, yükselen küresel rekabetin nasıl genişlediğini bize gösteriyor. Üniversiteler izolasyon içinde akedemik özgürlük olmadan yükselemez. Türkiye’deki üniversitelerin küresel anlamda yarışın içinde olmaları, yenilikler yapmaları için akademik özgürlük ve açıklık çok önemli.”