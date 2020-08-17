İmam Hatip Lisesi'nden ''burslu'' ''bizi seçin'' kampanyası!

İzmir’de bir İmam Hatip Lisesi başarılı ortaokul öğrencilerini kaydedebilmek için burs vereceğini sokaklarda afişlerle duyurdu.

Afişe bakıldığında acaba bir dernek ya da vakıf mı veriyor derken verilen telefon numarası okula ait.

Okulun internet sitesine girildiğinde de bu reklam yer almaktadır.

http://nerbakanaihl.meb.k12.tr

Hiç bir okulun böyle bir bütçe kalemi yok. Bunu okul aile birliği gelirinden de yapılması mümkün değil.

Durum bu kadar açık olduğuna göre anlaşılan okul müdürü bazı derneklerin taşeronluğuna soyunmuştur.

Kamusal eğitimi, devletin herkese eşit eğitim verme görevini hiçe sayan anlayışın bir tezahürü daha söz konusu.

Aynı okul bir kaç hafta önce pandemiye rağmen ortaokul bölümüne sınavla öğrenci almaya kalkışmıştı.

Hangi ve nasıl bir güce dayanarak bu kadar hukuksuz ve pervasız davranılabildiğini anlamak mümkün değil.

İmam hatipleri teşvik için gerek bakanlık tarafından gerekse yerelde yapılan teşviklerin bir yenisi ile karşı karşıyayız.

Bu teşvikler göstermektedir ki İmam Hatip liseleri öğrenci ve veliler tarafından tercih edilmemekte, kamu zararı oluşturmak umursanmadan boş kontenjanlara rağmen okul açılmasında, boş olanların kapatılmamasında ısrar edilmektedir.

MEB yetkilileri de her türlü hukuksuzluğa göz yummaktadırlar.

Tüm bunlara rağmen biz doğru bildiğimizi söylemeye, bu yolda mücadeleye devam edeceğiz.

Birçok devlet okulu pandemi için temizlik malzemesi derdine düşmüşken bazı işgüzar okul müdürleri öğrenci kaydedebilmek için burs verme derdine düşmüşlerdir.