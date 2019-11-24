İngilizce Eğitimi ve Önemi

İngilizce Neden Önemli?

İngilizce öğrenmek isteyen bir kişinin ilk olarak neden İngilizce öğrenmek istediğini belirlemesi gereklidir. Buna kısaca motivasyon da diyebiliriz. Zira yabancı dil öğrenmek sabır ve zaman gerektiren bir süreçtir. Eğitimi yarıda bırakmamak adına motivasyonun sürekli olarak canlı tutulması son derece önemlidir. Bu konuda akademik başarı hedeflenebileceği gibi iş hayatında kariyer de hedeflenebilir. Bunlardan farklı olarak kişisel tatmin de yabancı dil öğrenme motivasyonları arasında sayılabilir.

Motivasyonu iyi belirleyebilmek için öncelikle İngilizce eğitiminin önemi hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. İngilizce bir dünya dili olması hasebiyle önemlidir. Hemen hemen her alanda İngilizce kullanılması bunun bir göstergesidir. Ayrıca dünyanın en güçlü ülkeleri konumunda olan ABD ve İngiltere’nin İngilizce konuşuyor olması da oldukça önemlidir. Bu açılardan hem akademik hayatta hem de iş hayatında İngilizcenin önemi yadsınamazdır.

İngilizce Eğitimi Nasıl Olmalı?

İngilizce eğitiminin neden önemli olduğuna kabaca değindikten sonra İngilizce eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunu irdeleyelim. Öncelikle okullarda verilen İngilizce eğitiminin çok yetersiz kaldığını belirtmek gerekir. Ortaokuldan itibaren İngilizce eğitimi verilmesine rağmen kar edilen mesafe hayal kırıklığından öteye geçememektedir. Burada en büyük sorun eğitimin gramer ağırlıklı olmasıdır.

Grameri çözmeye çalışan ve hatasız cümleler kurmak için kırk takla atan öğrenciler konuşmak istediklerinde de gramer yapısını sürekli olarak akıllarına getirmek zorunda kalıyorlar. Bu da kişinin kilitlenip kalması anlamına geliyor.

İngilizce Kurslarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yabancı dil öğrenmeyi kafaya koymuşsanız muhakkak profesyonel destek almanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde sürekli olarak bir eksik noktanız kalacak ve tamamlamanız zor olacaktır. Profesyonel destek alırken de amacınıza uygun bir destek çok önemlidir. Örneğin siz işiniz için gerekli bir eğitim almak istiyorsanız bu durumda gündelik dilden ziyade işinizle alakalı terim ve tabirleri öğrenmelisiniz.

Eğer amacınız akıcı bir şekilde konuşmak ise kesinlikle native olarak tabir edilen anadili İngilizce olan kimselerden dil öğrenmelisiniz. İngilizce kursu seçerken nelere dikkat etmeli sorusunun yanıtında bu husus muhakkak yer almalıdır. Aksi takdirde yanlış öğrenilen telaffuzların düzeltilmesi oldukça zor olacaktır.

Dil En İyi Nasıl Öğrenilir?

Yabancı dil öğrenmek masa başında yapılan etkinliklerden çok daha ötedir. En İyi yöntemlerden birisi ise yurtdışında İngilizce eğitimi alma olacaktır. Her ne kadar bazı kişiler için maddi açıdan bu mümkün olmasa da en iyi öğrenme metotlarından birisi budur. Zira kişinin İngilizceye maruz kalması gereklidir. Kişi derdini anlatmak için mecburen çabalayacaktır. Bu şekilde yapılan öğrenme ise kalıcı olmaktadır. Sürekli olarak verilen örneklerden birisi de yüzme öğreniyor gibi suya direkt olarak atlamaktır. Bu şekilde kişinin yüzmeyi öğrenmekten başka bir çaresi kalmamaktadır.

Yurtdışında yabancı dil eğitimi almak konusunda da doğru seçimler yapılması gereklidir. Zira bu konuda bir marka haline gelen English Time gibi bir dil okulunun tercih edilmesi son derece önemlidir.

Ne Kadar Sürede İngilizce Öğrenebilirim?

İngilizce öğrenmek yukarıda da ifade ettiğimiz üzere sabır gerektiren bir iştir. Bunun yanı sıra kişinin gösterdiği çaba ve öğrenme kapasitesi de süre ile ters orantılıdır. Yani çaba ve kapasite ne kadar yüksek ise öğrenme süresi de o kadar kısalacaktır. Ancak bu konuda kesinlikle acele edilmemesi gereklidir. Aksi takdirde önemli hususlar gözardı edilebilir. Ayrıca beklentinin yüksek tutulması hayal kırıklığıyla ve motivasyon düşüklüğü ile sonuçlanabilir. Bu konuda önemli olan temelinizisağlam oluşturmaktır. Temelin üstüne kendiniz de binayı çıkabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.

Seviyenizi Belirleyin

İngilizce eğitimine başlamadan evvel seviyenizi belirlemeniz gereklidir. Bu ise dil kursları tarafından yapılmaktadır. English Time dil okulu olarak bizler de İngilizce kursu öncesi seviyenizi belirlemekteyiz. Bunun için bir seviye belirleme sınavı yapılmaktadır. Ardından da seviyenize uygun bir sınıf oluşturularak eğitime başlanmaktadır. Her kurda belirlenen hedefler ve gelinen aşama profesyonel bir şekilde belirlenmektedir. Eğer istenilen yetenekler elde edilememişse bu hususlar üzerinde durulmaktadır. Böylelikle kısa bir süre içerisinde eksikliklerin üzerine gidilmesi sağlanmaktadır.

Başlangıç seviyenize bağlı olarak çok kısa süre içerisinde istenilen düzeye ulaşabilirsiniz. Bu sadece bir anlatımdan ibaret değil yaşanmış gerçek hikayeleri son derece fazladır. Zira yabancı dile karşı toplumumuzda var olan önyargıyı kurs olarak kırmaktayız. Böylelikle yabancı dil size öğrenilmesi güç bir şey olmaktan çıkıyor bunun yerine eğlenceli bir hal alıyor. Böylelikle öğrendikleriniz daha kalıcı oluyor ve hafif tozunu alma ile yeniden hatıra getirebiliyorsunuz.

Uygun Fiyatlar

Yabancı dil kurslarında çekinilen hususlardan birisi de fiyatlar olmaktadır. Bunun nedeni de bazı kursların fahiş fiyatlar ileri sürmesi ve karşılığında da vasat eğitimler vermesidir. Fakat English Time olarak bu tür olaylardan son derece uzak bulunmaktayız. Dolayısıyla firmamızı tercih etmeniz halinde büyük mesafeler kat edecek ve bunları da cebinizi aşırı derecede zorlamadan yapabileceksiniz. Kısa süre içerisinde kat ettiğiniz mesafelere siz dahi hayret edeceksiniz. Ayıracağınız cüzi bir ücret karşılığında elde edeceğiniz kazanımlar ömür boyu sizin yardımcınız olacaktır. Dolayısıyla yapacağınız bu ticaret aslında sizin çok kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır.

English Time

Sizler de İngilizce öğrenmeyi kafanıza koymuş ve motivasyonunuzu belirlemiş iseniz sırada gideceğiniz kursu belirlemek kalmıştır. Bu konuda da kafanızı çok karıştırmanıza gerek yoktur. Zira yıllardan beri başarıyla hizmet veren English Time dil okulları sizin en büyük yardımcınız olacaktır. Gelişmiş ağı ile ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap verecek olan English Time, öncelikli olarak sizin ihtiyaçlarınızı tespit etmektedir. Buna göre bir plan ve program oluşturulan kurslarımızda amaçlarınıza en kısa sürede ulaşmanız sağlanmaktadır. Uluslar arası alanda da yetkinliğini ispat eden okullarımız sayesinde klasik yabancı dil eğitimlerinden çok daha farklı metotlarla tanışacaksınız. Bu sayede grameri çok iyi bilen ancak yabancı dil konuşamayan bireylerden öte yabancı dilin tüm noktalarına vakıf bireyler olabileceksiniz. Bu sayede okuma, konuşma ve yazma gibi kabiliyetleriniz en iyi şekilde gelişmiş olacaktır.

Firmamızdan alacağınız eğitimlerin sonunda sertifika da verilecektir. Bu sertifikaları iş başvurularınızda İngilizce seviyenizi göstermek adına kullanabilirsiniz. Alanında büyük bir kaliteye sahip olan firmamız sayesinde bu sertifikaların size getirileri hayli fazla olacaktır.

Eğitime yapılan tüm yatırımlar gibi İngilizce eğitimi de size büyük bir kazanç getirecektir. Maddi getirilerinin yanı sıra manevi tatmin ve ufkunuzun genişlemesi gibi durumlar da elde edeceğiniz büyük kazanımlar arasında yer almaktadır.

Sizler de İngilizce eğitimi almak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Personellerimiz sizlere en iyi şekilde yardımcı olacak ve kısa süre içerisinde eğitimlere başlamanız sağlanacaktır. Müsaitlik durumunuza göre ders saatleri ayarlanacak ve bu sayede mağdur olmanızın da önüne geçilmiş olacaktır. Derslere maksimum katılım sağlayarak çok kısa sürede büyük ilerlemeler kaydedeceksiniz. Bu ilerlemeleri sizler de bizzat deneyimleyecek ve memnuniyet duyacaksınız. O halde daha fazla vakit kaybetmeden sizleri de aramızda görmek bizleri son derece memnun edecektir.