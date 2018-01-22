İngilizcenizi videolar izleyerek geliştirmenin yolu: Engly!

İngilizce eğitimi konusunda deneyimli bir ekip tarafından hayata geçirilen Engly de bu uygulamalardan bir tanesi.

İngilizcesini geliştirmek isteyenler için iddialı bir alternatif



İngilizce eğitimi alanındaki uygulamaların sayısı oldukça fazla. Ancak bu uygulamalar ağırlıklı olarak kelime ezberleme ve klasik gramer testleri çizgisinin dışına çok fazla çıkamamış durumda. Engly ise, ‘yol kat edebilmenin pratikten geçtiğine’ inanan bir grup eğitimci ve yazılımcının ortak çalışması. Ezber yerine, farklı bir metot sunuyor…

İlgi alanınıza göre kısa İngilizce videolar izleyin



iOS ve Android platformları için geliştirilmiş Engly’de üye girişi yaptıktan sonra karşımıza çıkan ilk detay ‘ilgi duyulan konular’. İş dünyası, dünya gündemi ya da sağlık gibi onlarca konu içinden yaptığımız seçimin ardından, ilgi alanımıza göre ve İngilizce seviyemize göre bizim için kişiselleştirilmiş bir akış karşımıza çıkıyor.

Her İngilizce videonun altında, konuşmacının ifade ettiği cümlenin metnini görebiliyoruz. Anlamadığınız kelimelerin üzerine tıkladığınızda ise açıklaması geliyor. Ancak bununla da sınırlı değil, Engly’i diğerlerinden farklı kılan detay; videoların sonunda bu kısa içerikle ilgili test sorularının yer alması.

Uygulamanın sizi zorladığı ve kendinizi geliştirmenizi istediği nokta, İngilizce konuşmaları anlama gücümüz. Kağıt üzerindeki İngilizce bilgimizden farklı olarak, konuşmak ve konuşulanları anlayabilmek noktasında zorlananlar için Engly, iyi bir İngilizce öğrenme uygulaması.

Engly, iki ayda 30 binden fazla kişi tarafından indirildi!

Engly’nin reklamsız, sade ve hedefe odaklı, kaliteli bir İngilizce öğrenme uygulaması olmasının fark edilmesi çok zaman almadı. Android ve iOS kullanıcıları tarafından birkaç hafta içinde 30 binin üzerinde indirilen Engly, İngilizce öğrenme konusundaki en popüler mobil uygulamalar arasında yerini çoktan aldı. Engly, aynı zamanda App Store’da haftanın uygulaması seçildi ve ilave olarak App Store editörleri tarafından ‘uzun geceler için’ kategorisinde de listelendi. 2 binden fazla test sorusunun ve 500’den fazla videonun yer aldığı Engly’de, içeriğin her geçen gün uzman eğitimciler tarafından genişletildiğini de söylememiz gerekiyor.

Uygulama mağazalarını sadece eğlenceli oyunlar ya da zaman öldürücü uygulamalar için değil de, kendisini geliştirme konusunda faydalı uygulamalar için takip edenlere, İngilizce eğitimi alanında önerimiz Engly… Bilgi almak ve uygulamayı indirmek için, englyapp.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Engly’nin hikayesi

Engly, 9 yıllık deneyim neticesinde gözlemlenen bir sıkıntıya çözüm olarak doğdu: Devamlılık. Öğrencilerin en büyük problemlerinden biri… Renkli Fikirler’in analiz ettiği veriler, öğrencilerin yabancı dil öğrenmenin zorluğundan sıkılması sebebiyle derslerine devam etmemeye başladığını ve çoğunluğunun yaklaşık 1.5 ay sonra eğitimi bıraktığını gösteriyordu. Öğrenciler, kelime ezberlemenin, gramer kurallarının, telaffuzun, vb. zorluklarından öylesine sıkılıyorlardı ki öğrenmeyi bırakmakla kalmayıp sadece 1 sene içinde öğrendikleri her şeyi de unutuyorlardı.

Devamlılık problemine çözüm olarak, Engly öğrencilerine videolarla eğlenirken İngilizce öğrenme imkanı getirdi. Bu yöntemle, öğrenciler ilgilerini çeken konularda videolar izleyerek sıkılmadan İngilizcelerini geliştirebiliyorlar. Ayrıca Engly’deki videolar yalnızca öğrencilerin ilgi alanlarına (film, dizi, kitap, müzik, spor…) hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda İngilizce seviyelerine (beginner, intermediate, advanced) göre ayarlanıyor. Böylece Engly, kullanıcılarına hem yenilikçi hem de eğlenceli bir İngilizce öğrenme yöntemi sunarken İngilizce dinleme, okuma ve kelime öğrenme konusunda kullanıcılarının gelişimini sağlıyor.

Fonksiyonlar

Engly’i kullanan öğrenciler ilgi alanları ve seviyelerini uygulama içerisinde seçtikten sonra kendisine sunulan videolardan birini seçerek İngilizce ses ve altyazılarla izlemeye başlıyor. Öğrenciler videoyu izlerken anlamını bilmedikleri herhangi bir kelimeye tıklayarak Türkçe anlamını anında görebiliyor, hatta bu kelimeyi kendilerine özel kelime listesine ekleyip daha sonra tekrar etme imkanı bulabiliyor. Ayrıca her videoda ana dili İngilizce eğitmenler tarafından seçilmiş bazı özel kelimeler bulunuyor ve kullanıcılar bu kelimelere tıklayarak anlamına ilave olarak telaffuzunu ve örnek cümle içerisinde kullanımını da görebiliyor.

Videolar bittikten sonra, Engly öğrencilere video hakkında birkaç sorudan oluşan quiz yaptırıyor ve testin sonucunu öğrenciye gösteriyor. Bu sayede öğrenci kendi gelişimini takip ederken aynı zamanda daha iyisini yapmak için teşvik ediliyor, performansı yükseltiliyor.

Müşteri yorumları

· App Store ve Play Store’daki yorumlarımızdan bazıları (kısaltılmış olarak) aşağıdaki gibidir:

· “Gayet kullanışlı ve kolay, her yaştan kullanıcı kolayca pratik yapabilir.”

· “İngilizce öğrenmenin yurtdışına gitmeden tek yolu bu :)”

· “İngilizcemi her yönden geliştirmemde çok yardımcı oldu ve olmaya devam ediyor.”

· “Hem kelime haznemi hem de İngilizce anlama kabiliyetimi geliştirdi.”

· “Bilmediğim kelimelerin anlamını ve okunuşunu çok rahat öğrenebiliyorum.”

· “Videoların altyazılarındaki anlık çeviri özelliğini çok sevdim.”

Başarılar

· App Store’da editörler tarafından ‘Haftanın Favorisi’ kategorisine seçilme

· App Store’da editörler tarafından ‘Uzun Geceler İçin’ kategorisine seçilme

· 2 ayda 30.000’den fazla indirme

· 294 değerlendirmede 4.5 puan

Şirket hakkında bilgiler

· Renkli Fikirler, 2009’dan bu yana İngilizce konuşmak isteyen 24.000’den fazla öğrenciyi ana dili İngilizce olan ABD’li eğitmenlerle online olarak buluşturan, İTÜ bünyesinde kurulmuş bir şirkettir.

· Renkli Fikirler, 400’den fazla eğitmenle ve öğrencilerinin her zaman ulaşabilecekleri İstanbul’daki 2 ayrı ofiste bulunan 70’ten fazla memnuniyet personeliyle üstün müşteri deneyimi sunmaktadır.

· Renkli Fikirler’in misyonu, herkesin İngilizce öğrenmesini ve konuşmasını sağlayacak ürün ve hizmetleri sunarak gelişmesine öncülük etmektir.

· Renkli Fikirler’in vizyonu, Türkiye ve bölge coğrafyada İngilizce eğitim konusunda 1. tercih, dünyada ise ilk 3 tercihten biri olmaktır.

· Bünyesinde 15 yazılım geliştirici bulunduran Renkli Fikirler’in Engly öncesinde geliştirdiği İngilizce konuşma, kelime öğrenme ve sözlük konularında mobil uygulamaları (Konuşarak Öğren, Wordly, Clickivo) bulunmaktadır.

· Şirketin ana uygulaması olan Konuşarak Öğren App ile öğrenciler yabancı hocalarla günde 10 / 20 / 30 dakika boyunca hafta içi her gün Skype üzerinden görüşme yapabilir, Renkli Fikirler’in hazırlamış olduğu ders kitaplarındaki günün konularını işleyebilir veya serbest konuda konuşabilirler.

Kurucular

Renkli Fikirler’in kurucuları Savaş Ateş ve Cem Topuz, girişimcilikteki ilk adımlarını kendi kullanımları için geliştirdikleri İngilizce sözlük yazılımı ile attılar. Sonrasında bu yazılıma dil çeşitliliği ekleyerek herkesin kullanımına sundular. Sözlük kullanıcılarından gelen geri bildirimler doğrultusunda çok sayıda kullanıcının telaffuz ve konuşmada zorluk yaşadığını fark ettiler ve 2008 yılında Konuşarak Öğren uygulaması fikrini geliştirerek KOSGEB’e sundular. Projenin çok beğenilmesi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi’ne kabul edilerek şirketin temellerini attılar ve şirketi bugüne kadar büyüterek 2018 yılında toplamda 100’e yakın personele ulaştılar.

Görseller

Logo, ekran görüntüleri ve arkaplan görsellerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/open?id=1TxTG5RFKIJCt6avXxb1-y3DkiGkClwQ3

Linkler

· Konuşarak Öğren websitesi: http://www.konusarakogren.com/index-yeni/

· Engly websitesi: http://www.englyapp.com/

· Engly Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.engly.learnenglish.app

· Engly App Store: https://itunes.apple.com/tr/app/engly-kolayca-i-ngilizce-%C3%B6%C4%9Fren/id1314327313?l=tr&mt=8

o (App Store’da Türkçe uygulamalarda bug sebebiyle 1 oy verilmiş gibi gözükmektedir. Doğru bilgiler için İngilizce store linkine de bakabilirsiniz: https://itunes.apple.com/tr/app/engly-learn-english-via-video/id1314327313?mt=8)

• Tanıtım videosu: https://www.youtube.com/watch?v=Pkc89vTkF5A

Yazdığımız basın metinleri



Halihazırda yazdığımız basın metinlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz (metinlerin çoğu yayınlanmamıştır, dilerseniz kullanabilirsiniz).

https://drive.google.com/open?id=1A7X_A8cvzCY6w3MqsT24n7RgDGUFOTOP



İletişim

Ayla Değirmenci / Product Manager

ayla.degirmenci@englyapp.com



