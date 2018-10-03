İstanbul Okan Üniversitesi’ne yeni rektör atandı

Atama kararı 2 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlandı. Prof. Dr. Koçak rektörlük görevini önceki rektör Prof. Dr. Şule Kut’tan devraldı.

Prof. Dr. Mustafa Koçak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1974 yılında mezun oldu ve aynı üniversitede doktorasını tamamladı.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak akademik ve idari görevlerde bulundu.

Prof. Dr. Koçak 2001-2002 ve 2004 yıllarında İskoçya’ da Glasgow Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırmalar yaptı ve seminerler verdi.

2007-2008 yıllarında ABD’de Georgetown Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi sıfatıyla bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. 2008 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Kurucu Dekan olarak atanan Prof. Dr. Koçak bu görevi 10 yıl boyunca başarıyla sürdürdü.

İstanbul Barosu avukatı da olan Koçak’ın yurt içinde ve yurtdışında yayınlanmış birçok kitabı ve makaleleri bulunmaktadır.