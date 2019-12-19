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  4. 19 Aralık 2019 19:08

İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında flaş karar ! Durduruldu...

Yükseköğretim Kurulu, İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında "Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması"na karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında flaş karar ! Durduruldu...
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YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında "İstanbul Şehir Üniversitesi’nin “Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması”na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir" denildi.

İşte YÖK'ten yapılan açıklama:

Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ‘Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması’na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir.

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