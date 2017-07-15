İstanbul Yurtlarını Bunu Okumadan Seçmeyin

İstanbul’da bulunan pek çok üniversite seçeneği beraberinde onca yurt seçeneğini de sunmaktadır. İstanbul yurtları alternatif açısından çok zengin olsa da, sizlerin istediği özellikler temel ve belli başlı özellikler olacaktır. Hangi şehirde olursa olsun, en sevdiğimiz kişiyi yani çocuğumuzu emanet edeceğimiz yere öncelikle güvenme ihtiyacı duyarız. Tabi ki hiçbir yurt ortamı asla aile ve ev sıcaklığını veremez. İnsanın uzun yıllardır anne babasının yanında alışık olduğu düzeni ve rahatlığı, gittiği yerde de araması mümkün değil. Ancak yine de size zaten alışmakta zorluk çekeceğiniz bir süreci daha kolay yaşatacak olan İstanbul yurtları da bulunmaktadır. Sizce İstanbul Kız Öğrenci Yurtları ve İstanbul Erkek Öğrenci Yurtlarını İncelemek İçin Hemen http://www.ozelyurtara.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yurtlara Kolay Alışmanın Yolları

İster bir anne baba olalım, istersek de öğrenci. Yeni bir yurt yaşamından bekleyecek olduğumuz temel ve belli başlı özellikler vardır. Her şeyden önce güvenlik, en esaslı konudur. Güvenlik hizmetini tam olarak sağlamayan bir yurt ortamı ne kadar lüks ya da ekonomik olursa olsun, geçerli sayılamaz. İstanbul yurtları arasında da seçim yaparken buna hepimiz dikkat edeceğiz mutlaka. Hele de büyük ve kalabalık oluşundan dolayı aynı oranda tehlikeleri artan bir şehir olduğunu düşünürsek, gerçekten de güvenlik en birinci konumuz olmalı. Bunun yanı sıra ortam da büyük önem taşır. Odamızda kaç kişi ile birlikte yaşayacağımız, sunulan yemeklerin kalitesi, çalışma ve dinlenme ortamları çok önemlidir. Tabi bunlar ile birlikte bütçemize uygun bir şey seçmemiz de çok önemli. Ekonomik açıdan baktığımızda pek çok alternatif var. Ama burada karar vermenizi etkileyecek önemli faktör, kalacak olduğunuz yurdun konumu olacaktır. Okula yakınlığı ve merkezi bir yerde olup olmaması tercih sebeplerinden biridir. Hatta okula ya da merkezi bir noktaya, otobüs ve metro duraklarına servis imkanı sunuluyor ise, daha da olumlu karar vermemizi sağlayacaktır. İstanbul içinde seçim yaparken ve kalacak olduğunuz yurda karar verirken, tüm bunları sakın gözden kaçırmayın.