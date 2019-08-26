İşte 2019-2020 Eğitim-Öğretim Takvimi! Bu yıl sömestr'e ek 2 ara tatil var

2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin tarihlerini de açıkladı.
2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını sosyal medya hesabından duyuran Selçuk, şu bilgileri verdi:
"Açılış: 9 Eylül, İlk Ara Tatil: 18-22 Kasım, Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak, 2. Ara Tatil: 6-10 Nisan, Kapanış: 19 Haziran."
Selçuk, "Tatilin son günlerindesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce" dedi.
“Okulu çok özledim.” Yahut “Ne yani bitti mi tatil?”diyen çocuklara kısa bir bilgilendirme:📚Açılış:9 Eylül, İlk Ara Tatil:18-22 Kasım, Yarıyıl Tatili:20-31 Ocak, 2. Ara Tatil: 6-10 Nisan, Kapanış:19 Haziran.📚Tatilin son günlerindesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 22 Ağustos 2019