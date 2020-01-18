İÜ Açık Öğretim final sınavında 20 soru iptal edildi!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, AUZEF sınav sorularında 129 derse ait 390 soruya itiraz edildiğini ve 20 soruda kapsam dışı bilgi, maddi hata tespit edildiğini duyurdu.

Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “

“AUZEF sınavları kapsamında çözüm merkezi, sınav tutanakları ve dilekçe yoluyla alınan itirazlar, toplam 48 saat içinde sonuçlandırılmak üzere Ölçme ve Değ. Bürosu tarafından toplanmakta ve Prog. Bilim Kurulu ve ilgili öğretim üyelerine teslim edilmektedir

“Tüm itirazlar, ilgili Kurullar tarafından 8 saat içinde incelenerek değerlendirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre sınavlar ilan edilmektedir. AUZEF 2019-'20 Güz dönemi Final sınavlarında 129 derse ait 390 adet sınav sorusuna itirazda bulunulmuştur..

“Final sınavında 129 derse ait 390 adet sınav sorusuna itirazda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucu 20 adet sınav sorusunda kapsam dışı bilgi, maddi hata, mükerrer ya da çeldirici şık olduğu tespit edilmiştir. İptal edilen sorular kısa bir süre içinde ilan edilecektir.