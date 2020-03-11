Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de, üniversitelerinde koronavirüsü ile ilgili aldıkları önlemler kapsamında bahar tatilininin öne çekilerek 11-20 Mart tarihleri arasına aldıklarını, derslerin mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağı bilgilendirmesinde bulundu.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL

Üniversitelerinin tüm fakülte ve birimlerinin 11 Mart - 30 Nisan tarihleri arasına planlanmış oldukları ulusal ve uluslararası tüm etkinlikler iptal edildiğine de açıklamasında vurgu yapan Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “30 Nisan 2020 tarihine kadar tüm yurtdışı görevlendirmeler ve seyahatler de (üniversite destekli veya kişisel) iptal edilmiştir. Geçtiğimiz 14 gün içinde herhangi bir ülkeye seyahat (üniversite destekli veya kişisel) etmiş olan tüm öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimizden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği önlemler uyarınca Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 14 günlük bir izolasyon sürecini tamamlamalarını zorunlu kıldık” dedi.

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz şunları söyledi: “Ayrıca Üniversitemiz içerisine her blokta kullanabilecek el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Bahar Tatili süresince akademik ve idari personelimiz çalışmalarına evden devam edecek olup, bu dönemde tüm üniversite alanlarımızı kapsayacak detaylı bir ortam dezenfektasyonu çalışması gerçekleştirilecektir. Aldığımız tüm önlemler konusunda öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Bahçeşehir Üniversitesi'nden gelen açıklamada ise, ''Eğitim-Öğretim sürecimizin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm derslerimizi online platformlarda devam ettirme kararı almış bulunmaktayız. Online derslerimizin programını hafta sonu itibariyle duyuruyor olacağız.'' denildi.

MEF ÜNİVERSİTESİ

MEF Üniversitesi, akademisyenlerini bilimsel konferans ve sunumlar da dahil yurt dışına çıkışların durdurulduğunu tüm çalışanlarına bildirdi. Yurt dışına buna rağmen çıkan akademisyenler 14 gün boyunca karantinaya alınıp, kampüse girişlerine izin verilmeyecek. MEF Üniversitesi’nin ayrıca dün hazırlık sınıflarında başladığı online eğitimi önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tüm fakülteler yayma kararı aldı.

YÖK REKTÖRLERİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, üniversitelerin tamamında ne yapılacağı ise akşam saatlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç ve 207 üniversite rektörünün ortak kararıyla kesinleşecek. Tüm üniversitelerin tatil edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelere devam eden 18 milyon öğrencinin okuduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise 6-10 Nisan 2020’de yapılması önceden planlanan 2’inci ara tatilin bu aya alınmasının planlandığı öğrenildi.