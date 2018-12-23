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  4. 23 Aralık 2018 17:27

Karamollaoğlu: Hükümetin eğitimden anladığı bir şey yok

Saadet Partisi lideri Temel Karamollağlu, hükümetin eğitim politikasını eleştirdi.

Karamollaoğlu: Hükümetin eğitimden anladığı bir şey yok
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Bugünkü hükümetin eğitimden anladığı hiçbir şey yok. Akıllı tahta ve tabletle başladı sonra bina yaptılar. İmtihana boğuldu gençlik. Gençlerin düşünmelerini istemiyorlar. Bugünkü iktidarın en büyük endişesi, düşünen insanlarla muhatap olmak'' dedi. 

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Konya'da düzenlenen İl Divan Toplantısı'na katıldı. Otelde gerçekleştirilen toplantıda Karamollaoğlu, "Özellikle Müslüman ülkeleri hedef seçerek, hem İslam'ı hem İslam ülkelerini zayıflatmaya çalışıyor. Bunda da en önemli ülkenin Türkiye olduğunu biliyorlar. Bundan dolayı biz, üzerimizde oynananın ne olduğunu ve neden kaynaklığını, bunun üstesinden gelebilmek için ne yapmamız gerektiğini çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz'' diye konuştu. 

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan SP lideri Karamollaoğlu, şunları söyledi: 
''Bugün gençlerimiz, maalesef ümitsizlik içinde. Öyle bir hava meydana getirdiler ki eğitim deyince akla akıllı tahta, tablet, bina, bir de imtihan geliyor. Başka, bugünkü hükümetin eğitimden anladığı hiçbir şey yok. Akıllı tahta ve tabletle başladı sonra bina yaptılar. Arkasından da bugün geldiler, imtihana boğuldu gençlik. Gençlerin düşünmelerini istemiyorlar. Bugünkü iktidarın en büyük endişesi, düşünen insanlarla muhatap olmak. 'Beyin göçü' deniyor ya işte beyin göçünü güya durdurmak için büyük çaba sarf ediyorlar; ama durdurmaları mümkün değil. Çünkü bunlar düşünmeden hareket etmeye, düşünmeden politika belirlemeye, düşünmeden adım atmaya alışmışlar. Düşünen insan sorgular. Sorgulayan insanlardan rahatsızlar. Bundan dolayıdır, biz bu gidişatı değiştirmekle mükellefiz. Gençlerin önünü ancak Saadet Partisi, milli görüş açar. Biz hakikaten düşünen insanlara ihtiyaç duyuyoruz.''

DHA

temel karamollaoğlu
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