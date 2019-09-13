Kidega kitapseverlerin vazgeçilmezi oldu

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Tüm bu yenilikçi tavrının yanında geçmişe dair bir saygı duruşunda bulunan ekip Kidega Sahaf projesiyle sektöre bir yenilik daha getiriyor. İlk baskı kitaplardan, koleksiyon ürünlerine baskısı tükenmiş ve artık hiçbir yerde bulunmayan kitaplardan imzalı kitaplara kadar her türden esere ulaşmayı Kidega Sahaf mümkün kılıyor.

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