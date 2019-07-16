KPSS soru ve cevapları yayınlandı

Binlerce kamu personeli adayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2019 KPSS sınavının gerçekleşmesinin ardından öğrenciler Google'da 2019 KPSS puan hesaplama ve 2019 KPSS terihleriyle ilgili aramalar yapıyor. İşte 2019 KPSS ile ilgili merak edilenler...

SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

2019 KPSS PUAN HESAPLAMA

2019 KPSS sınavında bulunan her test grubu kendi arasında değerlendirilecek.

Örneğin, Genel Yetenek'te doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.

2019 KPSS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

ÖSYM, 2002 yılında KPSS baraj puanı kaldırdı. 2019 KPSS'den puan alan her memur adayı tercih yapabilecek.

2019 KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler ÖSYM'nin resmi sayfasına girerek aday şifreleri ve T.C kimlik numaraları ile sonuçlarını öğrenebilecek.