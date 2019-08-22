Kpss ve Ales Kurslarıyla Hayallerinize Kavuşun

Uzman ellerde, gelecek kaygısı yaşamadan bu süreci atlatmak ve iyi bir hazırlık kursu ile KPSS ve ALES gibi önemli sınavlardan iyi dereceler elde etmek mümkündür. Tecrübeli kadrosu ve kaliteli, güncel yayınları ile Uzman Kariyer Eğitim Kurumları bu süreçte sizlerden desteğini esirgemeyecektir.

KPSS Kursu

A grubu memurluklar ile öğretmen adayları için yılda bir, B grubu memurluklar için iki yılda bir kez yapılan KPSS, en zorlu sınavlardan biri olarak görülmektedir. Her yıl daha da zorlaşan ve değişen içeriği ile adayları bir hayli yormaktadır.

Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan ve ÖABT testlerini içeren KPSS ciddi bir hazırlık süreci gerektirmektedir. Uzman Kariyer Eğitim Kurumları olarak kpss kursu ile profesyonel eğitim hizmeti sunarak, adayların sınav başarısına üst düzey destek sağlamaktayız.

ALES Kursu

Çoğunlukla Kasım ve Mart aylarında olmak üzere senede iki kez yapılan ALES, akademik kariyer yapmak isteyenler için önemli bir basamak olarak görülmektedir. Türkçe ve Matematik testlerinden oluşan zorlu bir sınav olan ALES, baraj puanı ise 70'dir.

Üç yıl geçerliliği bulunan bu sınav için Uzman Kariyer Eğitim Kurumları olarak ales kursu ile hizmet vermekteyiz. Hayallerinize bir adım daha yaklaşmak için kursumuza katılarak destek alabilirsiniz.

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte birçok bilişim firması da eğitim alanında kendilerini göstermeye başladılar. Bunardan biri de SAP kursu dersleri. ERP programı olarak bilinen SAP birçok firma tarafından en çok tercih edilen kurs haline gelmiştir.