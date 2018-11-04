KPSS'de dağıtılan kalemlerin yeni adresi

Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi görevlileri, KPSS sınavında adaylara dağıtılan kalem ve silgileri sınav çıkışında toplamak için stant kurdu. Genç Dönüşüm kampanyası kapsamında 'Tek kullanımlık sanma, çöpe atmaya kalkma' sloganıyla ÖSYM tarafından dağıtılan kalem, silgi ve kalemtıraşları sınav sonrası adaylardan talep eden Gençlik Merkezi görevlileri tarafından adaylardan toplanan kalem, kalemtıraş ve silgi, köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek.

Üniversite öğrencisi Melike Ayar, "Gençlik Spor Bakanlığının Kırıkkale Gençlik Merkezi Genç Liderleriyiz. Genç Dönüşüm kapsamında uygulanan projemize katılmaktayız. Sınavdan arkadaşlarımızın kalemlerini toplayarak köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize veriyoruz" dedi.

Genç dönüşüm projesinde duyarlı arkadaşlarımıza teşekkür eden, üniversite öğrencisi Abdulhakim Çiftçi, "Çok büyük bir rağbet vardı. Çok sayıda duyarlı vatandaşımız vardı. Görmüş olduğunuz gibi çok sayıda köy okullarına götüreceğimiz oraya yetiştireceğimiz kırtasiye malzemesi elime geçti. Bütün kardeşlerimize ağabeylerimize, ablalarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.