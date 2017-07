Kuran kurslarında sistem sil baştan değişiyor

Tohumlar Latif Ekmekçioğlu Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışında konuşan Görmez, "Geçen sene bu günlerde bizi büyük bir badireden, bir darbe teşebbüsünden kurtaran yüce Mevla'ya, lütfunu, inayetini, nusretini bizden esirgemeyen yüce Mevla'ya hamdediyorum. Can veren bütün şehitlerimize rahmetle yad ediyorum." dedi.



Allah'ın, Türk milletini Kur'an-ı Kerim'e değer verdiği için yücelttiğini dile getiren Görmez, Kur'an-ı Kerim'in kişiye Allah'a nasıl bir kul olunması gerektiğini; insan, komşu, dost ve arkadaş olmayı öğrettiğini vurguladı.



'Her Kur'an okuyan güzel okuyacak'



"Muhteşem bir kitabımız var ama biz bu kitabın sadece nazm-ı celilini okuyarak hakkını ifa edemeyiz. Sadece kitabın nazmını okuyarak görevlerimizi yerine getiremeyiz." diyen Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığının kurulduğu günden beri Kitab-ı Kerim'i öğretmeyi görev edindiğini belirtti. Görmez, şöyle devam etti:



"Biz öyle bir kitabın müminleriyiz ki kitabın yüzüne bakmak ibadet, eline almak ibadet, dokunmak bile ibadet, dinlemek ibadet, okumak en büyük ibadet, ondan da büyük ibadet yaşamak. Bütün bunlar birer vesile. Asıl gaye anlamak ve yaşamak. Onun için Kur'an kurslarımızda yeni bir dönem başlattık. Şimdiye kadar diyorduk ki 'Her Kur'an okuyan güzel okuyacak.' Şimdi diyoruz ki 'Kur'an-ı Kerim'i okuyan, güzel anlayacak ve güzel yaşayacak.' Böyle güzel bir mekanda, köyümüzden gençlerimizi bağrına alacak bir kursa açarak emek veren bütün herkese teşekkür ediyorum."



Görmez, Allah'ın insanlara, önce insanı, sonra kainattı ve Kur'an-ı Kerim'i okumayı emrettiğine işaret ederek gençlere bu üçünü birlikte okumaları ve anlamaları tavsiyesinde bulundu.



"Emeği geçenlere teşekkür"



"15 Temmuz'un seneyi devriyesini yaşıyoruz. Yüce kitap bize şunu söyler: 'Aldatanlar sizi Allah'la aldatmasın.' Allah bizi, Allah'la aldatanların şerlerinden, kötülüklerinden muhafaza eylesin. Bize kitabı dosdoğru okumayı, yaşamayı nasip etsin." diyen Görmez, Kur'an kursunun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır, Ankara Müftüsü Mehmet Sönmez, Çankaya Müftüsü Hamdi Gevher de birer konuşma yaptı.



Görmez, açılış konuşmasından sonra kursu gezerek yetkililerden bilgi aldı. 7 bin metre kapalı alan üzerinde kurulan Tohumlar Latif Ekmekçioğlu Yatılı Kur'an Kursu'nda, çalıştay odası, 200 kişilik konferans salonu, spor salonları, kütüphane, yatakhane ve çalışanlar için lojman bulunuyor.