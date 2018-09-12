Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandı. 3-10 Eylül tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından, yoğun şekilde sorgulama yapmaya başladı.

Peki, KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK, her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere barınma desteği vermeye devam ediyor. 2018 yılında ilk kez üniversiteye yerleşen ve eğitim alacakları şehirlerdeki KYK yurtlarının barınma imkanlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru yaptığı KYK yurtları için sonuçlar, üniversiteli adaylarının erişimine açıldı. İşte, KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama sayfası.

KYK YURT SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2018 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, yurtlarda kalabilmek için yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

KAYIT ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?

İlk kayıt ücretleri, Ziraat Bankası üzerinden ödenecek. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan "e-ödeme" ekranından ilk kayıt ücretini ödeyebilecek.

KAYITLAR E DEVLET'TEN YAPILACAK

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yurt kayıt işlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu olmayacak.

YURTLARIN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Resmî Twitter Hesabı'ndan yapılan açıklamaya göre yurtlar, 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren açılarak hizmet vermeye devam edecek. Kurumun hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Gençler! Sizler için 7/24 çalışıyoruz. Gerçekleştirilen yeni düzenleme ile huzur, güven ve konforunuz için #KYKYurtları17EylüldeAçılıyor"