LGS Aralık ayı örnek soruları yayınlandı

Liselere Geçiş Sınav tarihinin geçtiğimiz ayın sonunda belli olmasının ardından Aralık ayı örnek sorular kitapçığı da resmen yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ODSGM üzerinden PDF olarak LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıldığını belirtti. Bilindiği üzere, MEB tarafından yayımlanan merkezi sınav benzer soru kitapçıkları ile gerek sözel gerekse sayısal testlerde öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri de '2020 LGS örnek sorular kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, indirilir?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay bu şekilde soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

Aralık ayı LGS örnek soru kitapçığı için tıklayın.

2019-2020 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2020 LGS sınavı 7 Haziran'da yapılacak.

Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.