LGS ve YKS ertelenecek mi ? Bakan Selçuk'tan yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haber Global'de soruları yanıtladı. Selçuk EBA TV'deki Adnan Menderes görüntüleriyle ilgili inceleme talimatı verdiğini belirterek, "Hukuksal bir konu süreci beklememiz lazım" dedi. Bakan Selçuk, EBA'daki erişim sorunu, okul tatillerini uzatılıp uzatılmayacağı, YKS ve LGS sınavlarının durumu, öğretmen atamaları ve gündemdeki gelişmelerle ilgili soruları da yanıtladı.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

EBA'DAKİ ERİŞİM SORUNU

Uzaktan eğitim ile kastettiğimiz içerik televizyon yayını. Peki, bilişim ağı yani EBA hangi fonksiyonu görecek? Çocuklarımız konu tekrarı yapmak isterlerse, TV'deki programları kaçırırlarsa böyle bir yoğunluk olabilir. Bir öğrenci iki saat kalıp orada videolar izleyebilir, binlerce deney var. Deneyleri izleyebilirler, öğretmenleri ile etkileşime girebilirler. EBA bir sosyal medya platformu. Bir haftada 3 kanal kurup bunun içeriklerini oluşturup bütün ülkenin ihtiyacını giderebilmek bizim için büyük bir proje. Ben bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. MEB'in bu projede çalışan ekibine ben tekrar teşekkür ediyorum.

TARTIŞMA YARATAN ADNAN MENDERES GÖRÜNTÜLERİ

(Adnan Menderes'in idamına ilişkin görüntüler) Ben bu işe Ziya öğretmen olarak bakıyorum. Pedagojik olarak bakıyor Ziya öğretmen. Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağı ile ilgili. Bir inceleme başlattım. Bu ekip öylesine ummalı bir çalışma içinde ki, benim hepsini tek tek izlemem mümkün değil. Prensip olarak neyi nasıl yapacağımızla ilgili arkadaşlarımızın yüzlercesi bu konuya eğiliyor. Bu çalışma sırasında bir program yerine başka bir içerik konuluyor yanlışlıkla. Burada şöyle bir şey var. Bizim ekiplerimiz kontrollü olarak içeriklere bakıyor. Kontroller sırasında bir hata olmuş. Projenin tamamını kötülemek anlamında bir şey değil. Hukuksal bir konu süreci beklememiz lazım.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, yarın bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz.

(Meslek liselerinde maske üretimi) Bizim geldiğimizden beri artık meslek liselerinde bakış açısı pardigmal olarak dönüşüyor. Meslek liselerini üretimin içine sokmamızın nedeni de bu zaten.

Sınıf geçme ile ilgili de çalışılıyor. Tüm sorular masada çözümleri de çalışılıyor. Birden bire bütün senaryoları açıklamak bir karmaşa yaratır, şimdi hiç gerek yok.

LGS VE YKS SINAVLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

(Üniversite sınavları) LGS MEB ile ilgili, YKS ÖSYM ile ilgili. MEB'in ilgisi hangi konulardan sınav yapılacak konusu ile ilgili. Bu konuda da bizim paketimiz hazır. LGS ile ilgili öğrencilerimizin neye ihtiyaçları olduğuna bakıyoruz. Yüz yüze işlenen konular neyse onlardan soru soracağımızı söyleyerek, ki sınav tarihimiz belli olursa -bizim ertelemek gibi bir niyetimiz yok- sınava giren 12. ve 8. sınıf öğrencilerine bir şey söylemek isterim. Sınav senesinde olmayan öğrenciler MEB'in konularını izliyor. Sınav senesinde olan öğrencilerimiz sınavın içinde çıkması muhtemel konularla ilgili içeriklerle karşılaşacaklar. Bu nedenle EBA'yı takibi ihmal etmesinler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN DURUMU

(Ücretli öğretmenler) Ulusal paket açıklandı. Her sektörle ilgili ciddi bir çalışma yapıldı. Her gün Maliye Bakanımız ayrıntıları paylaşıyor. Bu bağlamda bizim de iki konumuz var. Eğer bir öğretmen bir dersi vermeden bir ücret ödersek mevzuata göre bu mümkün değil. Bu konuyu biz bir telafi eğitimi yapacağız zaten. Bu yazın da olsa, mesela, yazın telafi programını kim verecek? Yazın olacak demiyorum, ama olursa bu dersleri ücretli ve kadrolu öğretmenler verecek. Her şekilde bu tür sorunlara bir çözüm bulmaya çalışıyoruz.

18 MART'TA ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLERİN DURUMU

(18 Mart'ta atanan öğretmenlerin kararnamesi ne zaman?) Bu dönemde de bir süreci var bunun fakat şu anda da bir belirsizlik var. Okul açık mı değil mi ne kadar süre olacak vs. Bu takvim üzerinde de biz çalışacağız.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Çocuklar çok dikkate alıyorlar. Anne babalardan istirhamım şu. Evde kalmaktan ortaya çıkabilecek bazı psikososyal sorunlar aile içinde halledilebilecek şeyler. Çocuk fiziksel hareket etmezse gerginliği artabilir. Evde dans, spor yapılabilir ve kitap okumak çok önemli. Önemli olan bunu fırsata çevirmek. Bir anne bir odanın kapısına Fen Lisesi 10B yazmış, öbürüne ilkokul 4C sınıfı yazmış. O kadar güzel eğlenceli hale getirmişler ki, çok mutlu oldum.