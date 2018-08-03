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  4. 03 Ağustos 2018 00:01

LGS'de açıkta kalan öğrenciler üzerine Bakanlık harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sınav sonuçlarını açıkladı. 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bininin boş olmasına rağmen 91 bin öğrenci boşta kaldı.

LGS'de açıkta kalan öğrenciler üzerine Bakanlık harekete geçti
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Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 11 aydır bu sistemi kurgulayan Muhterem Kurt, Bakanlık bürokratlarına ve Bakan Ziya Selçuk’u eleştirmişti. Yerleştirmenin algoritmanın değiştirilmesi nedeniyle yapılamadığı iddia edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bunun üzerine Bakan Ziya Selçuk harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı’nda LGS yerleştirmesiyle ilgili açıklamalar yapan Muhterem Kurt ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğrencileri mağdur olmasında sorumluluğu bulunan MEB bürokratları ise görevden alındı.

Yerleştirme işlemlerinden sorumlu Muhterem Kurt’un sağ kolu olarak bilinen Ölçme Değerlendirme Genel müdürü Bayram Çetin ve YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı da görevden alındı.


 

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