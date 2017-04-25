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  1. 25 Nisan 2017 20:54

Liderler bu konferansta buluşuyor

Şişli Belediyesi ve Askıda Ne Var iş birliği ile oluşturulan Liderlerden Tavsiyeler Konferansı; üniversite öğrencilerinin kariyer ve gelecek planlarında onlara ışık tutmayı ve destek olmayı hedefliyor.

Liderler bu konferansta buluşuyor
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Türkiye’nin güçlü markalarının üst düzey yöneticileri ile bir araya gelen üniversite öğrencileri bu konferansta; hem merak ettikleri sorulara yanıt bulacak hem de liderlerin iş hayatına ilişkin hikayelerini dinleme fırsatı bulacaklar.

Tüm gün sürecek programımız için öğlen yemeği ikramı, ulaşım servisi, katılım belgesi gibi imkanlar üniversite öğrencilerine tamamen ücretsiz olarak sunulacaktır. Ayrıca konferans sırasında küçük yarışmalarla belli sayıda üniversite öğrencilerine aşağıdaki imkanlar da sağlanacaktır.

- Güçlü markalarda staj imkanı
- E-ticaret sitelerinde hediye çeki
- Sinema bileti
- Tiyatro bileti
- Kitap

Katılımcı Markalar
Ford, Gittigidiyor, Siemens, Gedik Üniversitesi, Kariyer.net, Uber, Kale
Group, Red Bull, Microsoft ve Nevşin Mengü.

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Saat: 09:30 - 16:30
Adres: Halide Edip Adıvar Mahallesi, Boruçiçeği Sokak No:2 Şişli / İstanbul
Web: http://www.liderlerdentavsiyeler.com

askıdanevar , şişli belediyesi