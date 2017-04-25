Liderler bu konferansta buluşuyor

Türkiye’nin güçlü markalarının üst düzey yöneticileri ile bir araya gelen üniversite öğrencileri bu konferansta; hem merak ettikleri sorulara yanıt bulacak hem de liderlerin iş hayatına ilişkin hikayelerini dinleme fırsatı bulacaklar.



Tüm gün sürecek programımız için öğlen yemeği ikramı, ulaşım servisi, katılım belgesi gibi imkanlar üniversite öğrencilerine tamamen ücretsiz olarak sunulacaktır. Ayrıca konferans sırasında küçük yarışmalarla belli sayıda üniversite öğrencilerine aşağıdaki imkanlar da sağlanacaktır.



- Güçlü markalarda staj imkanı

- E-ticaret sitelerinde hediye çeki

- Sinema bileti

- Tiyatro bileti

- Kitap



Katılımcı Markalar

Ford, Gittigidiyor, Siemens, Gedik Üniversitesi, Kariyer.net, Uber, Kale

Group, Red Bull, Microsoft ve Nevşin Mengü.



Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Saat: 09:30 - 16:30

Adres: Halide Edip Adıvar Mahallesi, Boruçiçeği Sokak No:2 Şişli / İstanbul

Web: http://www.liderlerdentavsiyeler.com