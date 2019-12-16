  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eğitim
  4. 16 Aralık 2019 09:29

Lise tuvaletlerinin temziliği öğrencilere kaldı!

Konya Selçuklu M. Halil İbrahim Hekimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Müdürlüğü'nün yayınladığı "Mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde uyulması gereken kurallar” başlıklı talimatında tuvaletlerin öğrenciler tarafından temizlenmesi istendi.

Lise tuvaletlerinin temziliği öğrencilere kaldı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Konya Selçuklu M. Halil İbrahim Hekimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdürlüğünün okul müdürü Zeynettin Düzenli imzasıyla yayınladığı "Mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde uyulması gereken kurallar” talimatnamede; “Atölye, laboratuvar, derslik ve koridorlar ile diğer alanların temizlik bakımı, alan şefinin koordinesinde, meslek dersi öğretmenlerince öğrencilere, program dahilinde günlük olarak yaptırılacaktır. Özellikle tuvalet bakımı haftada her gün yaptırılacaktır” denildi.

Yazıda, tuvalet ve diğer mekanlara ait temizlik çizelgesinin, kurulun direktiflerine göre zamanında teslim edilmesi istendi.
 

Sözcü

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
öğrenci , okul , tuvalet , müdür , talimat , tuvalet temizliği
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM