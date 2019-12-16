Lise tuvaletlerinin temziliği öğrencilere kaldı!

Konya Selçuklu M. Halil İbrahim Hekimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdürlüğünün okul müdürü Zeynettin Düzenli imzasıyla yayınladığı "Mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde uyulması gereken kurallar” talimatnamede; “Atölye, laboratuvar, derslik ve koridorlar ile diğer alanların temizlik bakımı, alan şefinin koordinesinde, meslek dersi öğretmenlerince öğrencilere, program dahilinde günlük olarak yaptırılacaktır. Özellikle tuvalet bakımı haftada her gün yaptırılacaktır” denildi.

Yazıda, tuvalet ve diğer mekanlara ait temizlik çizelgesinin, kurulun direktiflerine göre zamanında teslim edilmesi istendi.

